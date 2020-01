Neymar è tornato: il brasiliano incanta con il PSG

È forse terminato il periodo nero di Neymar Jr? Gli appassionati di calcio lo sperano. Il PSG di Tuchel pure. Per adesso, i parigini si godono le prodezze dell’attaccante 27enne, finalmente tornato ai suoi livelli dopo l’orribile stagione scorsa. Sembrano oramai alle spalle gli infortuni e le accuse di stupro. Oramai infondate. La stagione che il brasiliano sta disputando è ottima: 12 reti in 14 partite. Ottimi numeri che sono destinati a incrementare. Nell’ultima sfida contro il Monaco, O’Ney ha meravigliato la platea del Parco dei Principi con giocate sopraffine, ma soprattutto con i gol: due reti (la prima d’autore) che però non sono servite a raggiungere la vittoria contro i monegaschi.

La perfomance dell’ex Santos ha messo in secondo piano il risultato così così da parte degli uomini di Tuchel. Ora O’Ney punta a due obiettivi ben precisi, come lui stesso ha dichiarato: la Champions League e la Copa America. La prima è un sogno nel cassetto da quando è al PSG, nonostante l’abbia già portata a casa con il Barcellona (da capocannoniere assieme a Messi e Cristiano Ronaldo). In Copa America, il fuoriclasse non è mai stato decisivo e pesa come un macigno la mancata partecipazione all’ultima Copa. Disputata in Brasile e vinta dalla Selecao. Neymar vuole dimostrare di essere indispensabile anche per la Nazionale, con la quale ha portato a casa una Confederations Cup e un’Olimpiade. Con uno sguardo particolare al trofeo tanto sognato dal calciatore carioca: il Pallone d’Oro.