Neymar-Milan, affare in stile Dinho oppure è solo “fantascienza”?

“Impossible is nothing”. Così recitava un famoso spot pubblicitario, ma tale frase può essere usata per descrivere alcune trattative di calciomercato che hanno fatto la storia. Una su tutte è senza dubbio quella che ha portato Neymar Jr al PSG nel 2017. All’epoca, nessuno poteva immaginarsi un terremoto di calciomercato simile. La cessione di O’Ney da parte del Barcellona alla società parigina, ha stravolto il mercato per via della cifra sborsata da Al-Khelaifi: 222 milioni di euro.

Un acquisto epocale e che al momento rimane il più alto di sempre. Tutto ciò sembrava impossibile ma così no fu. Nei giorni scorsi, è apparsa la notizia di un’eventuale approdo di O’Ney a Milano. Non sponda Inter come in molti potrebbero immaginare, ma al Milan.

Tutto ciò è dovuto al ritorno in rossonero di Zlatan Ibrahimovic, calciatore con il quale Neymar giocherebbe molto volentieri. Come lui stesso ha confermato. Al momento c’è solo questo ma stando a ciò che trapela riguardo il Milan in queste ultime ore, l’arrivo di O’Ney non potrebbe sere solo “fantascienza”.

Il ritorno di Allegri spingerà Neymar al Milan

Infatti, proprio quest’oggi La Gazzetta dello Sport ha riportato di un futuro ritorno in panchina di Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano vuole ricostruire il Milan e chiederà degli sforzi ingenti alla società rossonera. Allegri tornerà solamente se ci saranno le condizioni per un progetto serio, il quale garantisca l’arrivo di un grande campione. Neymar non vale più la cifra che il PSG sborsò nel 2017, dunque il suo approdo al Milan potrebbe diventare realtà qualora si concretizzi la trattativa Allegri. Se l’ex Santos arriverà a Milano in sponda rossonera, il suo acquisto potrebbe ricordare quello di Ronaldinho nel 2008.