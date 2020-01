Novara-Monza: streaming e diretta tv, dove vedere Serie C oggi 12 gennaio

Oggi alle ore 17.30 allo stadio Silvio Piola si affronteranno Novara-Monza, match valevole per la 21.a giornata del campionato di Serie C girone A.

Novara-Monza, presentazione del match

La terza serie italiana torna a giocare dopo ben quattro settimane ferma prima per lo sciopero avvenuto per discutere l’impellente esigenza di defiscalizzazione per le società e poi per la sosta natalizia e dunque sarà un turno di campionato particolare visto i ventotto giorni di stop.

Il 15 dicembre scorso nel girone A si erano giocati i match dell’ultima giornata d’andata con una classifica che vede il Monza di mister Cristian Brocchi sola al comando con ben 46 punti e a +10 sul Pontedera secondo, mentre il Novara del tecnico Simone Banchieri si trova al quarto posto con 32 punti, posizione comunque molto buona.

La squadra brianzola che all’inizio della stagione era data come favorita principale del raggruppamento sta confermando i pronostici estivi con una squadra allestita per tornare nella serie cadetta che manca ormai da ben diciannove anni e che grazie alla coppia Berlusconi-Galliani potrebbe essere realtà il prossimo maggio.

Fino a questo momento i lombardi hanno perso un solo incontro, peraltro in casa contro il Siena per 2-0 il 25 settembre, per il resto 14 vittorie e 4 pareggi con 37 gol realizzati (miglior attacco) e 11 subiti (miglior difesa) per sancire un dominio schiacciante.

I piemontesi cercheranno di rendere difficile la vita ai loro avversari e hanno tutte le carte in regola per farlo, prima della sosta c’erano state due vittorie consecutive molto importanti: 2-1 sul campo della Pro Patria e poi lo schiacciante 4-0 casalingo sul Siena. Un solo ko davanti al proprio pubblico nel girone d’andata anche se avvenuta nel derby molto sentito contro la Pro Vercelli per 1-0. L’obiettivo stagionale del Novara è quello di presentarsi ai playoff più in alto possibile, dopo il deludente nono posto della scorsa stagione con 50 punti e con questi risultati lottare per i primi posto è possibile.

Nel match di andata giocato l’1 settembre il Monza si è imposto per 2-0 con reti di Finotto al 45′ e Marchi al 73′, l’ultima gara disputata al Silvio Piola è stata quella dell’11 gennaio 2015 con il risultato finale di 2-2.

L’arbitro dell’incontro sarà Matteo Marcenaro di Genova che sarà coadiuvato dagli assistenti Andrea Niedda e Gianluca D’Elia entrambi di Ozieri (Sassari).

Novara-Monza, probabili formazioni

Novara (4-3-3): Visconti, Gonzales, Barbieri, Buzzegoli, Nardi, Bortolussi, Bianchi, Piscitella, Sbraga, Peralta.

Monza (4-3-1-2): Lamanna; Paletta, Scaglia, Bellusci, Sampirisi; Armellino, Fossati, Rigoni; Chiricò; Marchi, Brighenti.

Novara-Monza, diretta tv e streaming

Il match della 21.a giornata del campionato di Serie C girone A tra Novara-Monza sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sport, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di campionato. La telecronaca gara sarà a cura di Luca Tumminello.

Ricordiamo che Eleven Sport è disponibile anche sotto forma di applicazione per dispositivi Android e IOS permettendo così la visione del match anche da smartphone e tablet. Per assistere agli incontri ci si può abbonare alla piattaforma mensilmente al costo di 4.99 euro, oppure annualmente pagando 49.99 euro, altrimenti si può scegliere di volta in volta di acquistare il singolo evento, che ha un prezzo precedentemente fissato al netto di possibili eccezioni.