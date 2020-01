Paganini (Rai Sport): “Ecco perché è saltato lo scambio tra Kurzawa e De Sciglio”

Il mercato della Juventus, il punto di Paganini. Mancano ormai tre giorni alla chiusura del calciomercato invernale e i bianconeri sono alle prese con le cessioni per poter ricavare plusvalenze utili per il bilancio. Intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera, il giornalista della RAI Paolo Paganini ha fatto il punto delle trattative in casa Juventus: “Frenata De Sciglio-Kurzawa? È rallentata per due ragioni. La Juve vuole tenere De Sciglio perché è un italiano e poi Kurzawa non dà garanzie soprattutto sotto l’aspetto caratteriale. Non viene considerato giocatore in grado di alzare il livello della rosa. Poi c’è stato anche un problema legato all’ingaggio. Allo stato attuale De Sciglio è vicino alla riconferma. La Juventus aveva fatto più di un sondaggio per Meunier del PSG, i francesi però hanno fatto blocco proponendo Kurzawa. I bianconeri però non sono convinti di questo scambio. Secondo me ci sono pochi margini per questo scambio. Secondo me c’è da seguire la situazione di Florenzi, che potrebbe lasciare la Roma e che alla Juventus è sempre piaciuto. Poi c’è la questione Emre Can, il Borussia Dortmund è arrivato a 25 milioni, quindi ci sono buone possibilità che la cessione venga chiusa. La Juventus non cercherà un sostituto, ha cambiato strategia e invece di uno scambio preferisce monetizzare la cessione”. (fonte tuttojuve).