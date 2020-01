Dopo il fallimento del Palermo e i giocatori svincolati tante squadre ne hanno approfittato e li hanno presi a costo zero. Che fine hanno fatto quei giocatori che hanno sfiorato la serie A nelle due stagioni precedenti?

Nella stagione 2018-2019

Quasi tutti gli stranieri sono andati all’estero tra cui il difensore Struna al Houston Dynamo in America. Il centrocampista o attaccante Trajkovski al RCD Mallorca in Spagna. L’attaccante Balogh va al Hull City A.F.C. in Inghilterra, e il centrocampista Embalo va al KAS Eupen gioca in Belgio.

Il portiere Brignoli e l’attaccante Moreo vestono la maglia del Empoli.

Il difensore Rispoli e l’attaccante Lo Faso sono al Lecce.

Il portiere Marson gioca al Cesena. Il difensore Ingegneri gioca nel Modena. Il centrocampista Salvi veste la maglia del Frosinone, e Jajalo va all’ Udinese.

Il difensore Rajkovićè è ancora svincolato.

Nella stagione precedente 2017-2018

I giocatori che sono stati venduti a fine stagione o a gennaio e non erano in rosa l’ultima stagione sono:

l’attaccante La Gumina che parte per vestire la maglia del Empoli. Il centrocampista Gnahoré va al Amiens S.C.F. e torna in Francia. Il portiere Posavec va nel H.N.K. Hajduk Split in Croazia. E il centrocampista Coronado vola al Sharjah negli Emirati Arabi.