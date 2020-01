Palermo-Marsala: streaming e diretta tv, dove vedere Serie D oggi 5 gennaio

Oggi pomeriggio alle ore 14.30 allo stadio Renzo Barbera si giocherà il match tra Palermo-Marsala, valevole per la 18.a giornata (prima di ritorno)) del campionato di Serie D girone I.

Palermo-Marsala, presentazione del match

Dopo la sosta di fine anno il Palermo di mister Rosario Pergolizzi dovrà cercare di tornare alla vittoria casalinga dopo la sconfitta interna contro l’Acireale per 3-1 e il pareggio a reti bianche contro il Troina prima di Natale con due rigori sbagliati; la classifica dice che i rosanero sono ancora al primo posto ma ora i punti di vantaggio sulla seconda, ovvero il Savoia, sono solamente tre e dunque non sono ammessi altri passi falsi soprattutto davanti ai propri tifosi sempre molto caldi e numerosi. Fino a questo momento il Palermo ha la miglior difesa del girone con solo dieci reti subite e il miglior attacco con 29 reti realizzate in coabitazione con le altre due siciliane Acireale e Città di Messina e nel mercato di riparazione è arrivato in prestito dalla Roma l’ala destra classe 2001 Andrea Silipo e molto probabilmente arriverà (manca solamente l’ufficialità) dal Bari anche l’esperto attaccante Roberto Floriano classe ’86 che darà al tecnico rosanero delle opzioni in più in questo girone di ritorno.

Gli azzurri del Marsala stanno vivendo una stagione negativa confermata anche dalla classifica con l’attuale tredicesimo posto che vorrebbe dire playout e un mese fa a farne le spese è stato l’allenatore Vincenzo Giannusa esonerato dal club trapanese dove al suo posto è giunto Nicolò Terranova che nelle prime tre partite ha ottenuto due sconfitte esterne contro Licata e Biancavilla per 4-2 e 1-0 vincendo la gara interna per 2-1 contro il Corigliano. In questo lasso di tempo si sono registrate anche le dimissioni del direttore sportivo Umberto Calaiò e la cessione dei due prezzi pregiati Lauria e Manfrè. In compenso nel mercato di riparazione sono arrivati cinque giocatori che dovranno cercare di portare in salvo il sodalizio marsalese: Federico, Inzoudine, Lo Cascio, Candiano e Celesia.

Nel match d’andata giocato domenica 1 settembre alla prima giornata i rosanero hanno espugnato lo stadio Municipale di Marsala per 1-0 con rete di Lucera al minuto 81, sbagliando al 35′ un calcio di rigore con Ricciardo.

L’ultimo precedente tra le due squadre giocato al Renzo Barbera risale alla stagione 1998-99, campionato di Serie C1 girone B, con il risultato finale di 1-1.

L’arbitro della gara sarà Leonardo Tesi della sezione di Lucca, coadiuvato dagli assistenti Filip Sergiu Petrica di Torino e Marco Matteo Barberis di Collegno (Torino).

Palermo-Marsala, probabili formazioni

PALERMO (4-3-3): Pelagotti; Doda, Lancini, Crivello, Vaccaro; Kraja, Martin, Martinelli; Felici, Ricciardo, Ficarrotta. All. Pergolizzi.

MARSALA (4-3-3): Russo; Lo Cascio, Monteleone, Scoppetta, Lo Iacono, La Vardera, Ferchichi; Padulano, Candiano, Pucci; Balistreri.

Palermo-Marsala, diretta tv e streaming

Il match della tredicesima giornata del campionato di Serie D girone I tra Palermo-ACR Messina sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sport, la TV online che si è assicurata per questa stagione i diritti per le gare di campionato dei rosanero; la telecronaca dell’incontro sarà affidata a Marco Capone.

Ricordiamo che Eleven Sport è disponibile anche sotto forma di applicazione per dispositivi Android e IOS permettendo così la visione del match anche da smartphone e tablet.

Per assistere agli incontri ci si può abbonare alla piattaforma mensilmente al costo di 4.99 euro, oppure annualmente pagando 49.99 euro; altrimenti si può scegliere di volta in volta di acquistare il singolo evento che ha un prezzo precedentemente fissato al netto di possibili eccezioni; qualora si volessero aggiungere all’abbonamento anche le partite del Palermo (o del Foggia) in casa e trasferta, il mensile costerebbe 5.99 euro e l’annuale 54.99 euro.