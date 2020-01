Palermo-Roccella streaming e diretta tv, dove vedere Serie D domenica 19 gennaio

Continua la cavalcata del Palermo di Rosario Pergolizzi. La squadra siciliana vuole assolutamente tornare nel calcio professionistico alla fine di questa stagione e la strada intrapresa, pare essere quella giusta. I rosanero sono al primo posto in classifica nel campionato di Serie D, Girone I 2019/20. Dopo 19 giornate, i palermitani hanno collezionato 45 punti, realizzando 33 reti e subendone solamente 12. Un’ottimo bottino anche se la fuga vera e propria verso la Serie C, non c’è ancora stata. Infatti, il Savoia è al secondo posto con soli tre punti in meno del Palermo.

I rosanero sono dunque tallonati e tenuti sotto tiro. Non sono ammessi passi falsi a questo punto della stagione e la vittoria nel prossimo match al Barbera contro il Roccella, sarà senz’altro importante per proseguire sulla retta via verso il professionismo. Il Roccella non sembra un’avversario difficile per il Palermo: quartultimo posto in piena zona play-out con solo 18 punti raccolti in 19 partite. Il match sarà in ogni caso ostico, dato che il Roccella viene da una serie positiva importante: due vittorie consecutive contro Corigliano e Biancavilla. Calcio d’inizio ore 14:30, domenica 19 gennaio.

Palermo-Roccella diretta tv e streaming, dove vedere Serie D domenica 19 gennaio

Il match di Serie D Girone I, Palermo-Roccella, in programma domenica 19 gennaio alle ore 14:30, sarà trasmesso in streaming in diretta su Eleven Sports, piattaforma tv online che detiene i diritti di trasmissione della squadra siciliana. Il match sarà disponibile anche via radio attraverso Radio Tv Azzurra. Buon divertimento!