Palinsesto Dazn Serie A 22° giornata: il programma del weekend

Palinsesto Dazn Serie A 22° giornata: programmazione del weekend. Dopo la ventunesima giornata di campionato, la prima del girone di ritorno, e che ha visto la battuta d’arresto dell’Inter di Conte e la vittoria della Juventus, la Serie A TIM torna ad essere protagonista nel weekend di DAZN. Le emozioni della Serie A proseguono quindi anche durante la prima settimana di febbraio. Questa giornata della Serie A su DAZN si aprirà con l’anticipo tra Sassuolo-Roma, in programma domani, sabato 01 febbraio alle ore 20:45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. All’andata finì 4-2 per i giallorossi: i neroverdi vogliono riscattare quella prestazione e dimostrare il loro valore contro i giallorossi, attesi dall’impegno del Mapei Stadium, fondamentale per raccogliere punti Champions. Nessuno può permettersi il lusso di perdere.

Palinsesto Dazn, il programma di domenica. Domenica 02 febbraio, invece, doppio appuntamento in diretta su Dazn. Si parte alle 12:30 con il big match Juventus-Fiorentina: una delle rivalità più sentite nel calcio italiano, una partita che ha regalato sempre gol, colpi di scena, rimonte ed emozioni. La sfida dell’ora di pranzo mette uno contro l’altro i bianconeri, alla ricerca del nono scudetto di fila, e la squadra di Iachini che vuole rilanciare il proprio campionato. Chiude alle 15:00 la sfida della Gewiss Arena Atalanta-Genoa: i bergamaschi stanno vivendo un’altra incredibile stagione e mentre si preparano alla delicata doppia sfida contro il Valencia, proseguono la loro caccia a un posto nelle Top 4. L’avversario sembra essere propizio sulla carta, visto che il Genoa ha perso sei degli ultimi sette incontri giocati in campionato, vincendo solo una di queste gare.



Palinsesto Dazn Serie A 22° giornata: le gare trasmesse

Ricordiamo che la Serie A targata Dazn è disponibile anche via satellite sul nuovo canale DAZN1, in onda su Sky al canale 209 per coloro che hanno completato il processo di registrazione tramite l’Area Fai Da Te del sito Sky.it.

Sabato 01 Febbraio 2020

Ore 20.45 Serie A 22a Giornata: Sassuolo vs Roma – LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Prepartita (ore 20.25) dal Mapei Stadium di Reggio Emilia



Domenica 02 Febbraio 2020

Ore 12.30 Serie A 22a Giornata: Juventus vs Fiorentina – LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Prepartita (ore 12.10) dall’ Allianz Stadium di Torino

Ore 15.00 Serie A 22a Giornata: Atalanta vs Genoa – LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Prepartita (ore 14.45) dalla Gewiss Arena di Bergamo

