Paqueta alla Juve per Bernardeschi? Il Milan ci pensa da dicembre

L’asse di mercato Juventus-Milan sta per riaprirsi. Anzi, è attivo almeno da Natale. I rossoneri vogliono vendere a tutti i costi Suso, ormai fuori dal progetto attuale di Pioli. Dunque, il tecnico rossonero avrà bisogno di un esterno dalle qualità buone per proseguire sulla falsa riga delle ultime gare. Il nome che circola di più nelle ultime ore è quello di Bernardeschi. Ma i rossoneri come arriveranno all’ex viola? Probabilmente grazie a uno scambio con Paqueta.

Il brasiliano è in un momento delicato della sua carriera, tanto che il ragazzo soffrirebbe pure di crisi d’ansia. Insomma, Milano pare non essere più il suo ambiente e ha bisogno di una vera e propria rinascita. Sarri potrebbe essere il tecnico giusto per rigenerarlo e gli ultimi rumors di mercato affermano che le società siano al lavoro per definire lo scambio. Ma ciò era nell’aria già da dicembre.

Scambio già concordato a Natale?

Secondo quanto riporta calciomercato.com, lo scambio Paqueta-Bernardeschi era già nell’aria da Natale. Le due società erano pronte a procedere, ma Bernardeschi frenò tutto. Fiducioso di trovare spazio nella Juventus di Sarri dopo l’ottima annata passata con Allegri. Sotto la guida dell’ex tecnico del Napoli, Federico non ha avuto fortuna. Adesso c’è l’Europeo da conquistare e Bernardeschi vuole giocare. Forse è arrivato il momento giusto di accettare l’offerta rossonera.