Pescara-Salernitana Serie B 20a giornata: dove vedere il match in tv e streaming

Torna in campo la Serie B dopo la lunga pausa di fine-inizio anno, e allo Stadio Adriatico Pescara e Salernitana cominiciano il loro girone di ritorno nella gara pomeridiana delle ore 15.

La situazione in classifica di Pescara e Salernitana

Una apparentemente tranquilla situazione in classifica per le due squadre appaiate a quota 26 punti esattamente a metà classifica, ma con appena un punto di distacco dalla zona playoff e dall’ottavo posto al momento occupato da Ascoli, Perugia e la sorprendente Juve Stabia.

Playoff a portata di mano, ma allo stesso tempo anche i bassifondi non sono così lontani, dal momento che il quintultimo posto playout attualmente occupato da un Empoli in piena crisi, dista appena tre punti.

Il momento delle due squadre

Classifica cortissima quindi e punti pesanti per le due formazioni: Pescara reduce da due pareggi interni consecutivi inframmezzati dalla vittoria di Livorno, Salernitana reduce dal ko di La Spezia che aveva fatto a seguito al brillante 4-0 rifilato al Pordenone.

Gli uomini di Ventura continuano ad avere un problema a fare punti in trasferta (1 punto nelle ultime 7 gare lontano dallo Stadio Garilli) dove non vincono dallo scorso mese di settembre (successo a Livorno per 3-2).

In casa invece la Salernitana ha riportato su 9 gare un solo ko contro la corazzata Benevento.

Il Pescara di Pillon invece ha perso allo Stadio Adriatico soltanto contro lo Spezia e il Crotone, ma ha vinto soltanto 3 volte, incappando in ben 5 pareggi di cui gli ultimi 4 consecutivi.

I precedenti e dove vedere Pescara-Salernitana

Gara di andata vinta dai granata per 3-1 nell’agosto scorso con doppietta di Jallow e goal di Giannetti inframmezzati dalla rete di Campagnaro per gli azzurri.

Pescara vincente nelle ultime due occasioni all’Adriatico senza subire reti (2-0 e 1-0) rispettivamente nel maggio 2019 e nel febbraio 2018. Salernitana che non vince a Pescara dal lontano campionato di Serie B 2004/2005 quando si impose per 2-0.

Per seguire il match Pescara-Salernitana basta essere abbonati a DAZN che lo trasmette su diversi dispositivi come Smart TV, smartphone, e tablet a partire dalle ore 15 con telecronaca di Marco Calabresi.

La gara sarà anche all’interno di Tutto il calcio minuto per minuto su Radio 1 Rai con radiocronaca di Antonio Monaco.