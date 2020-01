Piacenza-Triestina, dove vederla in streaming e diretta tv 20 gennaio Serie C

Gara importantissima in chiave promozione in Serie B, quella che andrà di scena al Garilli tra Piacenza e Triestina. Entrambe le compagini stanno lottando per un posto play-off in Serie C, Girone B 2019/20. Il Piacenza è al momento in un’ottima posizione di classifica, essendo al sesto posto con 35 punti, non avendo perso nessuna gara nelle ultime 10. L’ultima sconfitta per gli uomini Franzini, risale al 20 ottobre 2019 contro la Vis Pesaro. Poi solo risultati utili anche se nell’ultima giornata, c’è stato uno stop per via dello 0-0 contro il Modena. Il pari non ha permesso al Piacenza di ottenere la terza vittoria consecutiva dopo quelle contro Rimini e Sudtirol.

La Triestina è più attardata rispetto ai piacentini. Gli alabardati hanno disputato una stagione tra alti e bassi, deludendo in parte le aspettative riscosse prima dell’inizio di questo campionato di Serie C. Per quanto concerne i play-off, niente è perduto dato: l’undicesimo posto a un solo punto dalla zona spareggi per la B, testimonia che la squadra potrà giocarsela fino in fondo. Le tre sconfitte nelle ultime 5 partite sono però un campanello d’allarme notevole e non da sottovalutare. La difesa dovrà tenere d’occhio il capocannoniere di questo girone B di Serie C, Paponi. Il bomber del Piacenza non va in gol da 3 gare e avrà l’acquolina in bocca contro la Triestina. Calcio d’inizio ore 20:45, lunedì 20 gennaio.

Piacenza-Triestina, streaming e diretta tv, dove vedere match Serie C 20 gennaio

Il match di Serie C, Piacenza-Triestina, in programma il 20 gennaio alle ore 20:45, sarà trasmesso in diretta streaming sulla piattaforma per lo streaming online, Eleven Sports. Questa piattaforma detiene i diritti di tutti i gironi di Serie C 2019/20. Buona visione!