Pjaca-Cagliari, è fatta: visite mediche per il croato

La stagione sorprendente del Cagliari di Maran non è certamente passata inosservata a nessuno. I sardi hanno subito qualche battuta d’arresto nelle ultime settimane, ma il rendimento è rimasto alto senza dubbio. La dirigenza punta in alto e magari anche a un piazzamento in Europa. Per raggiungere l’obiettivo, il Cagliari sta per raggiungere l’accordo con la Juventus per il prestito del croato Pjaca.

L’ex Dinamo Zagabria e vicecampione del mondo con la Croazia a Russia 2018, a Torino non ha mai brillato, nonostante abbia lasciato intravedere qualche qualità interessante. Poche chances e un ambientamento difficile, hanno contribuito al suo fallimento nella Juventus. Ora però il classe 1995 vuole rilanciarsi in qualche modo e Cagliari potrebbe essere la piazza giusta per raggiungere lo scopo.

Visite mediche nelle prossime ore per lui?

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Goal.com, Pjaca avrebbe accettato il prestito di 18 mesi al Cagliari. Qui troverebbe la giusta continuità che alla Juventus mai potrebbe avere. Sarri non lo ha mai utilizzato, mentre Maran lo ritiene utile al progetto cagliaritano. L’accordo tra le due società sarebbe stato raggiunto e quindi Pjaca dovrebbe svolgere le visite mediche di rito nelle prossime ore. Il 24enne della Nazionale croata rinascerà in Sardegna o deluderà ancora?