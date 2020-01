Pogba torna alla Juve? Raiola: “Sogno bianconero legittimo”

Il passato di Paul Pogba nella Juventus non è certamente uguale al presente che il francese sta vivendo nel Manchester United. Tra prestazioni deludenti e infortuni, il transalpino a Old Trafford non ha mai convinto nessuno. A Torino la musica però era differente e ancora risuona soave allo Stadium. I tifosi juventini sognano il ritorno del polpo Paul, capace di stregare tutta Europa con le sue giocate di potenza, i suoi dribbling irriverenti e gol bellissimi dal limite dell’area.

Prodezze che a Manchester hanno potuto vedere solamente a fasi alterne. In un’intervista rilasciata ai microfoni di Tuttosport, il procuratore del calciatore, Mino Raiola, è intervenuto per parlare del futuro incerto del suo assistito.

Futuro incerto per il campione del mondo 2018

Raiola vuole piazzare Pogba in un club che sappia rigenerarlo dopo Manchester. Il ritorno alla Juventus potrebbe giovare al classe 1993? Ecco le parole di Raiola in merito:

“I tifosi della Juve devono sognare perché se non lo fai, sei morto. Io non lavoro nei sogni ma nel mondo vero, per fare le scelte giuste per i miei assistiti. Non è però il momento di dire quale sarà il futuro di Paul”.Raiola dunque non si sbilancia, ma il futuro di Pogba non sarà più a Old Trafford.