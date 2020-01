Politano-Napoli, oramai è ufficiale: visite mediche imminenti

Oramai è fatta. Gennaro Gattuso potrà contare su Matteo Politano. Il Napoli e il calciatore hanno definito gli ultimi punti cruciali per l’imminente firma del contratto. Sembrava che il futuro dell’oramai ex Inter fosse la Roma, invece a spuntarla saranno i partenopei. Desiderosi di cambiare rotta dopo la sorprendente vittoria di ieri contro la Juventus.

Il calciatore si trova nella capitale per svolgere le visite mediche di rito e poi firmare il contratto con la società campana. Il Napoli aveva estremo bisogno di Politano per via dell’infortunio capitato a Mertens. Gattuso potrà contare su un calciatore in forma e probabilmente pronto per giocare la prossima gara contro la Sampdoria. L’attaccante sarà a Castel Volturno martedì per svolgere il suo primo allenamento da giocatore del Napoli.

Esperienza nerazzurra tra alti e bassi

Dopo le tre eccellenti stagioni nel Sassuolo, Politano ha avuto l’occasione di imporsi con l’Inter. La sua prima stagione a Milano è stata tutto sommato positiva, avendo collezionato 48 presenze, realizzando 6 reti. Spalletti lo giudicava un calciatore importante a differenza di Antonio Conte. Infatti, l’attuale tecnico nerazzurro non ha mai visto Politano di buon occhio, non avendo quest’ultimo le caratteristiche tattiche idonee per il suo famoso 3-5-2. Il calciatore vuole partecipare al prossimo Europeo e il Napoli dovrebbe metterlo nelle condizioni di giocare con continuità.