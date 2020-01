Premier League, ecco le Probabili Formazioni della 25esima giornata

Il venticinquesimo turno di Premier League si aprirà nella giornata di Sabato allo ore 13.30 con il big match tra il Leicester e il Chelsea di Frank Lampard, sfida determinante per capire quali sono le ambizioni europee di entrambe le compagini.

Tra le sei partite in programma alle ore 16.00, meritano particolare attenzione Liverpool vs Southampton e Watford vs Norwich.

Per ciò che concerne la prima sfida, i ‘reds’ sono alla caccia del record di punti in Premier League e con l’incredibile ruolino di marcia che ha avuto fino ad ora (con 23 vittorie, un pareggio e zero sconfitte in 24 giornate), sembra avere tutte le carte in tavola per farcela.

Dall’altra parte vi è un Southampton che ha già espugnato campi importanti come lo Stamford Bridge in questa stagione e proverà a fare uno ‘scherzetto’ anche alla squadra allenata da Klopp.

Per ciò che riguarda la seconda sfida l’Everton di Carlo Ancelotti è impegnato con il Watford, penultimo in classifica, ma che nelle ultime giornate vanta l’imbattibilità casalinga e che alla ricerca di punti importanti per la salvezza.

Alle ore 18.30 è in programma invece la sfida tra il Manchester United e il Wolves.

Il venticinquesimo turno della massima competizione calcistica inglese si chiuderà, nella giornata di Domenica, con le seguenti partite: Burnley vs Arsenal (ore 15.00) e Tottenham vs Manchester City (ore 17.30), con Mourinho che è alla ricerca di un’importante vittoria per scacciare definitivamente la crisi di risultati che ha colpito la sua squadra nell’ultimo periodo.

PROBABILI FORMAZIONI PREMIER LEAGUE GIORNATA 25



LEICESTER VS CHELSEA

Leicester (4-1-4-1): Schmeichel; Pereira, Evans, Soyuncu, Chilwel; Ndidi; Ayoze, Maddison, Tielemans, Barnes; Vardy.

Chelsea (4-3-3): Kepa; James, Christensen, Rudiger, Azpilicueta; Kanté, Jorginho, Kovacic; Hudson-Odoi, Abraham, Willian.

BOURNEMOUTH-ASTON VILLA

Bournemouth (4-4-2): Ramsdale; Smith, Cook, Aké, Rico; Wilson, Billing, Lerma, Fraser; Solanke, Wilson.

Aston Villa (3-4-3): Reina; Konsa, Mings, Hause; Guilbert, Nakamba, Drinkwater, Targett; Trezéguet, El Ghazi, Grealish.

WATFORD-EVERTON

Watford (4-2-3-1): Foster; Mariappa, Cathcart, Dawson, Masina; Chalobah, Capoue; Pussetto, Doucouré, Deulofeu; Deeney.

Everton (4-4-2): Pickford; Sidibé, Holgate, Mina, Digne; Walcott, Davies, Delph, Bernard; Kean, Calvert-Lewin.

LIVERPOOL-SOUTHAMPTON

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson; Oxlade-Chamberlain, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Origi.

Southampton (4-4-2): McCarthy; Cedric, Bednarek, Stephens, Bertrand; Armstrong, Hojbjerg, Ward-Prowse, Redmond; Ings, Long.

NEWCASTLE-NORWICH

Newcastle (3-5-2): Dubravka; Fernandez, Lascelles, Clark; Lazaro, Almiron, Heyden, Shelvey, Ritchie; Saint-Maximin, Joelinton.

Norwich (4-2-3-1): Krul; Aarons, Zimmerman, Henley, Byram; McLean, Tettey; Rupp, Duda, Cantwell; Pukki.

CRYSTAL PALACE-SHEFFIELD

Crystal Palace (4-3-3): Guaita; Kelly, Tomkins, Cahill, Riedewald; Kouyaté, McCarthy, MacArthur; Ayew, Tosun, Zaha.

Sheffield (3-5-2): Henderson; Balham, Egan, O’Connell; Baldock, Lundstram, Norwood, Fleck, Stevens; McBurnie, Mousset.

WEST HAM-BRIGHTON

West Ham (4-3-2-1): Randolph; Zabaleta, Diop, Ogbonna, Cresswell; Noble, Rice; Snodgrass, Lanzini, Fornals; Antonio.

Brighton (4-2-3-1): Ryan; Montoya, Webster, Dunk, Bernardo; Propper, Stephens; Jahanbakhsh, Mooy, Trossard; Maupay.

MANCHESTER UNITED-WOLVERHAMPTON

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Jones, Maguire, Shaw; Fred, Matic; Pereira, Mata, James; Martial.

Wolverhampton (3-4-3): Patricio; Dendoncker, Coady, Saiss; Doherty, Neves, Moutinho, Jonny; Traoré, Jimenez, Neto.

BURNLEY-ARSENAL

Burnley (4-4-2): Pope; Lowton, Tarkowski, Mee, Taylor; Hendrick, Westwood, Cork, McNeil; Rodriguez, Wood.

Arsenal (4-2-3-1): Leno; Bellerin, Sokratis, Luiz, Saka; Torreira, Xhaka; Pépé, Ozil, Aubameyang; Lacazette.

TOTTENHAM-MANCHESTER CITY

Tottenham (4-3-3): Gazzaniga; Aurier, Alderweireld, Vertonghen, Tanganga; Lo Celso, Dier, Alli; Lamela, Moura, Son.

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Fernandinho, Laporte, Mendy; De Bruyne, Rodri, Silva; Mahrez, Aguero, Sterling.