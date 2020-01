L’anno scorso la Coppa Italia è stato un trofeo che ha regalato tante sorprese, ma questa è un’altra storia: l’obbiettivo è quello di passare il turno per cercare di aggiudicarsi questo importante riconoscimento. Per gli ottavi si affronteranno Fiorentina e Atalanta: due squadre che nella stagione 2018/2019 sono state protagoniste in semifinale. Da una parte ci sono i viola di Iachini che hanno una grande chance; dall’altra i nerazzurri che vogliono ripetere quella cavalcata fatta fino in finale (persa contro la Lazio). Ma come sempre non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo quelle che sono le probabili formazioni di Fiorentina-Atalanta.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-ATALANTA: LE SCELTE DI ENTRAMBI GLI ALLENATORI

I padroni di casa scenderanno in campo con un 3-5-2 ben compatto a centrocampo. Vlahovic e Boateng i favoriti per essere schierati in attacco. Pulgar e Castrovilli dovranno dare la spinta giusta in mediana mentre Dalbert dovrà dare velocità sulla fascia. Per quanto riguarda invece l’Atalanta classico 3-4-1-2 con Zapata e Gomez in avanti. Da contare anche la presenza di Pasalic sulla trequarti. Chiavi della difesa nerazzurra a José Palomino.

FORMAZIONI FIORENTINA-ATALANTA

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Boateng, Vlahovic

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Castagne; Pasalic, Gomez; Zapata