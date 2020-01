Probabili Formazioni Premier League: 24esima giornata

Neanche il tempo di chiudere la ventitreesima giornata che lo spettacolo della Premier League torna in campo con il turno infrasettimanale e con esso, l’ormai rincorsa solitaria del Liverpool verso il titolo.

I ‘reds’ infatti stanno sgretolando ogni possibile record della massima competizione inglese degli ultimi anni: con ben 21 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte, la squadra di Klopp in 22 giornate (con una partita da recuperare, ndr.) ha realizzato la bellezza di 64 punti.

Dietro di loro a distanza siderale vi è il Manchester City di Guardiola a quota 48 punti, frutto di 15 vittorie 3 pareggi e 5 sconfitte in 23 partite giocate. A completare la “Zona Champions League” vi sono poi il Leicester a quota 45 punti e il Chelsea di Frank Lampard a quota 39 punti.

Il ventiquattresimo turno della massima competizione calcistica inglese avrà inizio Martedì 21 Gennaio, alle ore 20.30 con ben cinque sfide in programma:Aston Villa vs Watford, Bournemouth vs Brighton, Crystal Palace vs Southampton, Everton vs Newcastle e Sheffield Utd vs Manchester City.

Tra le partite sopracitate sicuramente merita grande attenzione la sfida casalinga dell’Everton di Carlo Ancelotti contro il Newcastle. I ‘Toffies’ cercano un’importante vittoria per potersi definitivamente staccare dalla ‘zona retrocessione’ ed alimentare magari le ambizioni europee.

Tra le partite da seguire delle ore 20.30 è certamente la trasferta del City di Guardiola in casa dello Sheffield, in caso di sconfitta dei ‘Citizens’, il campionato infatti si potrebbe definire ormai virtualmente chiuso.

Alle ore 21.15 della giornata di Martedì è previsto invece il grande posticipo con il Derby di Londra tra il Chelsea e l’Arsenal, che andrà in scena allo Stanford Bridge.

La ventiquattresima giornata di Premier League continuerà poi nella giornata di Mercoledì con tre partite in programma (Leicester vs West Ham, Tottenham vs Norwich e Manchester United vs Burnley) e si chiuderà Nella serata di Giovedì con il posticipo tra il Wolves e il Livepool di Klopp.

Probabili Formazioni Premier 24esima giornata

Bournemouth (4-4-2): Travers; Francis, Cook, Aké, Smith; Wilson, Lerma, Gosling, Fraser; Wilson, Solanke.

Brighton (4-3-3): Ryan; Montoya, Webster, Dunk, Bernardo; Propper, Stephens, Alzate; Gross, Maupay, Trossard.

Aston Villa (3-4-3): Reina; Konsa, Mings, Hause; Guilbert, Luiz, Drinkwater, Taylor; Trezeguet, El Ghazi, Grealish.

Watford (4-2-3-1): Foster; Mariappa, Cathcart, Dawson, Masina; Chalobah, Capoue; Sarr, Doucouré, Deulofeu; Deeney.

Crystal Palace (4-3-2-1): Guaita; Kelly, Tomkins, Cahill, Riedewald; Kouyate, McArthur, McCarthy; Ayew, Zaha; Tosun.

Southampton (4-4-2): McCarthy; Soares, Stephens, Bednarek, Bertrand; Armstrong, Ward-Prowse, Hojbjerg, Redmond; Ings, Long.

Sheffield United (3-5-2) – Henderson; Basham, Egan, O’Connell; Baldock, Lundstram, Norwood, Fleck, Stevens; McBurnie, McGoldrick.

Manchester City (4-3-3) – Bravo; Walker, Otamendi, Fernandinho, Mendy; David Silva, De Bruyne, Rodri; Mahrez, Aguero, Sterling.

Everton (4-4-2): Pickford; Coleman, Mina, Digne, Holgate; Walcott, Davies, Delph, Bernard; Kean, Calwert-Lewin.

Newcastle (5-4-1): Dubravka; Krafth, Fernandez, Lascelles, Clark, Willems; Almiron, Hayden, Shelvey, Saint-Maximin; Joelinton.

Chelsea (4-2-3-1) – Kepa; James, Christensen, Rudiger, Azpilicueta; Jorginho, Kovacic; Willian, Mount, Hudson-Odoi; Abraham.

Arsenal (4-2-3-1) – Leno; Maitland-Niles, Papastathopoulos, D.Luiz, Kolasinac; Xhaka, Guendouzi; Ozil, Pépé, Nelson; Lacazette.

Leicester (4-2-3-1): Schmeichel; Justin, Morgan, Evans, Fuchs; Choudhury, Mendy; Perez, Albrighton, Gray; Iheanacho.

West Ham (4-2-3-1): Fabianski; Fredericks, Balbuena, Diop, Masuaku; Rice, Sanchez; Fornals, Lanzini, Felipe Anderson; Haller.

Tottenham (4-2-3-1): Gazzaniga; Aurier, Sanchez, Alderweireld, Vertonghen; Winks, Sessegnon; Sissoko, Alli, Lucas Moura; Son.

Norwich (4-2-3-1): Krul; Aarons, Zimmermann, Hanley, Byram; Tettey, Trybull; Buendia, McLean, Cantwell; Pukki.

Manchester United (4-2-3-1) – De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Williams; Fred, Matic; James, Pereira, Rashford; Martial.

Burnley (4-4-1-1) – Pope; Lowton, Tarkowski, Mee, Taylor; Lennon, Westwood, Cork, McNeil; Hendrick, Wood.

Wolverhampton (3-4-3): Patricio; Dendoncker, Coady, Saiss; oherty, Neves, Moutinho, Castro; Traore, Jota, Jimenez.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Milner, Keita, Wijnaldum; Mane, Salah, Firmino.