Programmazione Dazn Serie A 19° giornata: il palinsesto del weekend. Dopo la diciottesima giornata di campionato, che ha visto la vittoria di tutte le squadre in alto nella classifica, la Serie A TIM torna ad essere protagonista nel weekend di DAZN. Le emozioni della Serie A proseguono quindi anche durante la seconda settimana di gennaio. Questa giornata della Serie A su DAZN si aprirà con l’anticipo tra Inter-Atalanta, in programma sabato 11 gennaio alle ore 20:45 al Meazza di Milano. Una sfida decisamente interessante con i padroni di casa che vogliono proseguire la corsa allo scudetto e con i bergamaschi che tornano a San Siro dopo le notti gloriose in Champions League determinati a portare a casa punti importanti e non allontanarsi dalla vetta della classifica.

Programmazione Dazn, il programma di domenica. Domenica 12 gennaio, invece, doppio appuntamento in diretta su Dazn. Alle 12:30 sarà la volta di Udinese-Sassuolo: i ragazzi di De Zerbi arrivano in Friuli pronti a portare a casa tre punti importanti e non smentire la tradizione che li vede vincitori di 9 match su 12 disputati contro l’Udinese. Chiude alle 15:00 la sfida salvezza di Marassi Sampdoria-Brescia: un match fondamentale per entrambe le squadre che durante l’ultima giornata del girone d’andata contano su una vittoria al Ferraris per scongiurare la minaccia di retrocessione.



Programmazione Dazn Serie A 19° giornata: le gare trasmesse nel weekend

Ricordiamo che la Serie A targata Dazn è disponibile anche via satellite sul nuovo canale DAZN1, in onda su Sky al canale 209 per coloro che hanno completato il processo di registrazione tramite l’Area Fai Da Te del sito Sky.it.

Sabato 11 Gennaio 2020

Ore 20.45 Serie A 19a Giornata: Inter vs Atalanta – LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Prepartita (ore 20.30) dallo stadio Meazza di Milano

Domenica 12 Gennaio 2020

Ore 12.30 Serie A 19a Giornata: Udinese vs Sassuolo – LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Prepartita (ore 12.15) dalla Dacia Arena di Udine

Ore 15.00 Serie A 19a Giornata: Sampdoria vs Brescia – LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Prepartita (ore 14.45) dal Marassi di Genova



