Programmazione Dazn Serie A 18° giornata: il palinsesto del weekend. Dopo la diciassettesima giornata di campionato, che ha visto la vittoria di tutte le squadre in alto nella classifica, la Serie A TIM e la Serie BKT tornano ad essere protagoniste nel weekend di DAZN. Le emozioni della Serie A proseguono quindi anche durante la prima settimana di gennaio. Questa giornata della Serie A su DAZN si aprirà con l’anticipo tra Roma-Torino, in programma domenica 05 gennaio alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma. Un 2020 che riparte in casa per i giallorossi, determinati a difendere il quarto posto che a fine stagione potrebbe assicurare loro la Champions, mentre la squadra di Mazzarri è a caccia di punti preziosi per cominciare il nuovo anno provando a risalire la classifica. Sarà proprio Pierluigi Pardo a commentare il Saturday Night in diretta su DAZN.

Programmazione Dazn, il programma di domenica. Lunedì 06 gennaio, invece, doppio appuntamento in diretta su Dazn per l’Epifania. Alle 12:30 sarà la volta di Bologna-Fiorentina: un match molto delicato per il Bologna, che per mantenere la posizione in classifica, dovrà spezzare la maledizione viola che vede la Fiorentina imbattuta in ogni scontro dal 2013. Chiude alle 15:00 la sfida della Gewiss Arena tra Atalanta-Parma. La Dea, quinta in classifica, sfiderà in casa il Parma, reduce vittorioso dalle ultime cinque trasferte.



Programmazione Dazn Serie A 18° giornata: le gare trasmesse nel weekend

Ricordiamo che la Serie A targata Dazn è disponibile anche via satellite sul nuovo canale DAZN1, in onda su Sky al canale 209 per coloro che hanno completato il processo di registrazione tramite l’Area Fai Da Te del sito Sky.it.

Domenica 05 Gennaio 2020

Ore 20.45 Serie A 18a Giornata: Roma vs Torino – LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Prepartita (ore 20.30) dallo stadio Olimpico di Roma

Lunedì 06 Gennaio 2020

Ore 12.30 Serie A 18a Giornata: Bologna vs Fiorentina – LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Prepartita (ore 12.15) dal Renato Dall’Ara di Bologna

Ore 15.00 Serie A 18a Giornata: Atalanta vs Parma – LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Prepartita (ore 14.45) dalla Gewiss Arena di Bergamo

