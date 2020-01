Sono state positive le ultime apparizioni ufficiali nelle coppe francesi per il PSG e il Monaco. Le due squadre si affronteranno nella 20a giornata di Ligue 1 al Parco dei Principi, e il morale delle due compagini è alle stelle. La posizione di classifica del PSG è piuttosto tranquilla: primo posto con 45 punti. Ben 7 in più del Marsiglia, secondo con 38 punti. Il Monaco è al settimo posto con 28 punti. Posizione condivisa con il Reims e l’Angers. Non una posizione di classifica memorabile per i monegaschi, che però si stanno godendo l’ottimo stato di forma dell’ex Lazio e Inter, Keita. In gol per ben 3 volte nelle ultime due giornate.

Il fronte offensivo del PSG è sotto gli occhi di tutti e gli appassionati di calcio non vedono l’ora di ammirare le gesta del tridente offensivo Neymar-Icardi-Mbappe. Il 6-1 nei quarti di finale al Saint Etienne in Coppa di Lega, ha mostrato come ci sia grande affiatamento da parte dei tre fuoriclasse che oltre ai soliti Mbappe e Neymar, si stanno godendo pure le reti di Icardi. Ben tre nella sua ultima apparizione. Calcio d’inizio ore 21, domenica 12 gennaio.

PSG-Monaco diretta tv e streaming, dove vedere Ligue 1 domenica 12 gennaio

Il match di Ligue 1, PSG-Monaco, sarà trasmesso in diretta tv e streaming su DAZN. Piattaforma che detiene i diritti della Ligue 1. Buon divertimento!