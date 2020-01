Rashford, l’esplosione definitiva di un talento annunciato

Finalmente è arrivato il momento di Marcus Rashford. Il talento classe 1997 del Manchester United sta trascinando la sua squadra in questa stagione. L’obiettivo dello United è quello di tornare in Champions League e l’attaccante inglese sta vivendo una stagione sopra le riga. Ciò viene dimostrato dalla sua costanza di rendimento, finalmente regolare per un club come lo United. Son ben 14 le reti messe a segno da Rashford in questa Premier League.

L’attaccante non aveva mai raggiunto tali vette , nonostante avesse dimostrato chiaramente il suo talento sia a livello inglese, che in Europa. Sono oramai lontani i tempi in cui Jose Mourinho lo schierava una volta si è una volta no. Solskjaer non può fare a meno di lui data la sua frequenza di fare a fette le difese avversarie. Il suo controllo palla, la sua imprevedibilità, velocità e la grande dote di tiro da fuori area, hanno spinto in molti a paragonarlo a Cristiano Ronaldo. Paragone azzardato, ma in certe giocate Rashford si rifà proprio a CR7.

Specialmente per quanto concerne il calcio di punizione, eseguito con lo stesso tiro a scendere tipico del portoghese. Sia lo United che l’Inghilterra possono dormire sogni tranquilli. La Nazionale inglese infatti conta calciatori del calibro di Rashford, Kane e Sterling. Il prossimo europeo potrebbe essere il momento di consacrazione di Marcus anche in Nazionale. Qualcosa ci dice che sarà così.