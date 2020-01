Sabato 1 febbraio infuocato in Liga con il derby di Madrid. In un Bernabeu gremito, il Real Madrid di Zidane affronterà l’Atletico di Simeone in un derby con il sapore di Champions, per via delle due finali europee disputate dalle due compagini. Una sfida che sarà dunque entusiasmante senza dubbio, con le merengues intente a mantenere il primo posto nella Liga. Situazione differente per l’Atletico Madrid di Simeone.

I colchoneros sono in un periodo difficile e sperano di rialzare la china al più presto. Magari proprio nel derby. L’eliminazione dalla Coppa del Re per mano del Leonesa – club di Segunda Division – fa ancora molto male, così come fa male la sconfitta in Supercoppa di Spagna proprio contro il Real. Condita dalle polemiche per l’espulsione di Valverde, autore di un fallo – poi risultato decisivo in positivo per le merengues – su Morata al 115’ dei supplementari. Un gol dell’ex Juventus avrebbe deciso il match, che invece è stato portato a casa ai rigori dal Real. Calcio d’inizio ore 16, sabato 1 febbraio.

Real Madrid-Atletico Madrid diretta tv e streaming, dove vedere Liga sabato 1 febbraio

Il match di Liga, Real Madrid-Atletico Madrid, in programma sabato 1 febbraio alle ore 16, sarà trasmesso in diretta tv e streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti della Liga in questa stagione. Tramite l’app DAZN, sarà possibile vedere in streaming il match direttamente sul proprio tablet, smartphone, pc o smart tv. Buona visione!