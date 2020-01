Reinier-Real Madrid, Jesus: “Non lo possiamo vendere per 30 milioni”

Oramai da due anni a questa parte, il Real Madrid pesca in Brasile i propri nuovi talenti su cui costruire il futuro del club. Le merengues hanno già acquistato i giovani Rodrygo Goes e Vinicius Jr, rispettivamente da Santos e Flamengo. Proprio dal Flamengo potrebbe arrivare a breve un’altro calciatore: Reinier. Il brasiliano è considerato il prossimo numero 10 del Brasile, colui che potrebbe ereditare la pesante maglia che al momento è di Neymar. Un centrocampista offensivo cristallino, rapido e capace di saltare l’uomo con facilità. Un giocatore capace di spaccare il match, decidendolo pure con il tiro dalla distanza.

Reinier rappresenta il futuro del Brasile e il Real Madrid vuole assicurarselo per primo. Al momento, la Casa Blanca avrebbe offerto al Flamengo una cifra intorno ai 30 milioni di euro. Offerta molto più bassa di quella che permise a Perez di assicurarsi Vinícius Jr (45 milioni di euro). Durante un’intervista al canale tv CMTV, il tecnico dei brasiliani Jorge Jesus ha espresso un parere negativo riguardo a tale offerta, ritenuta insufficiente:

“Reinier al Real Madrid per 30 milioni di euro? Non può essere ceduto a questa cifra! Il Benfica (Jesus ex tecnico ndr) è un club spettacolare per certe cose, perché cede i propri giocatori solamente al massimo del proprio valore. Il Flamengo ancora non sa valorizzare i propri calciatori”.

Qualora il Real Madrid riesca nell’intento, Reinier sarebbe integrato nel Castilla come Rodrygo e Vinicius Jr in precedenza.