Rieti-Casertana streaming gratis e diretta tv Serie C, dove vedere il match 26 gennaio

Rieti-Casertana, confermato l’orario del match. I padroni di casa di mister Beni sono in crisi nera con solo due punti conquistati nelle ultime dieci partite e sono reduci da quattro sconfitte consecutive che li hanno relegati all’ultimo posto in classifica con solo 8 punti in ventidue giornate. I laziali devono anche scontare i cinque punti di penalizzazione per le vicende societarie e la retrocessione in Serie D si avvicina sempre di più. Gli ospiti vogliono tornare al successo dopo tre pareggi consecutivi e con 28 punti occupano l’undicesimo posto in graduatoria a meno uno dall’ultimo piazzamento disponibile per i playoff. Il match Rieti-Casertana, valevole per la ventitreesima giornata del girone C della Serie C 2019/20, si gioca domenica 26 gennaio alle ore 17.30 nello stadio Manlio Scopigno di Rieti. La sfida si sarebbe dovuta disputare in anticipo rispetto all’orario prestabilito ma le esigenze di diretta televisiva hanno confermato il fischio d’inizio alle 17.30. Nei tre precedenti in gare ufficiali tra le due squadre si sono registrati due successi dei campani e un solo pareggio.

Dove vedere Rieti-Casertana, diretta tv e streaming

Il match Rieti-Casertana sarà trasmesso in diretta streaming esclusiva su Eleven Sports, servizio raggiungibile tramite sito oppure app disponibile su smartphone, tablet, smart TV, Chromecast e Amazon Fire Stick. È necessario abbonarsi alla piattaforma con uno dei metodi di pagamento previsti dal servizio: tutte le partite della regular season €49.99 ( prezzo annuale in promo), abbonamento mensile €4.99