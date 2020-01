Rischio rinvio Lecce – Udinese – La Serie A potrebbe subire sin dalla prima giornata del 2020 un rinvio per cause di forza maggiore. Nel giorno della Befana è, infatti, fortemente a rischio rinvio la sfida tra Lecce ed Udinese. La difficile situazione meterologica che sta colpendo la Puglia in queste ore potrebbe influenzare la sfida.

Rischio rinvio Lecce – Udinese

Il forte vento in aumento unito alle temperature in picchiata stanno seriamente mettendo a rischio rinvio Lecce – Udinese. Al momento l’ipotesi rinvio è ancora lontana visto che la sfida è prevista alle 18 al Via Del Mare, quindi, ci sarà ancora tempo per valutare con attenzione la situazione.

La situazione resta sotto controllo da parte della FIGC in stretto contatto con la Protezione Civile. Si monitora con attenzione l’evolversi delle condizioni meterologiche, soprattutto in funzione dei peggioramenti previsti nelle prossime ore. Come dicevamo in precedenza, infatti, a preoccupare è il crollo termico unito alle burrasche di Tramontana che potrebbero spingere la Protezione civile ad emanare l’allerta gialla. Nel caso in cui arrivasse questa decisione la partita sarebbe rinviata, in quanto questo scenario non potrebbe garantire lo svolgimento della sfida valida per il massimo campionato di Serie A.

A questo punto non ci resta che attendere le prossime ore per conoscere la situazione. La speranza è che non ci siano peggioramenti e la sfida si svolga regolarmente. In allarme anche i tanti fantallenatori.