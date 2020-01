Roma-Iago Falque, ritorno di fiamma per lo spagnolo?

I ricordi lasciati da Iago Falque ai tifosi della Roma, non sono certamente dolci. Il centrocampista spagnolo aveva vestito la maglia giallorossa nel 2015/16 dopo una stagione sopra le righe con il Genoa. A Roma però, il classe 1990 non riuscì proprio ad ambientarsi, collezionando solamente 22 presenze e due gol. Troppo poco per la sua fama di buon realizzatore, essendo schierabile in diversi ruoli d’attacco.

Nel Torino lo spagnolo è rinato, dimostrando di essere all’altezza della Serie A. Ora però, la Roma potrebbe essere pronta a dargli un’altra possibilità, data l’emergenza dovuta al grave infortunio accorso a Niccolò Zaniolo. La società capitolina sembra brancolare nel buio per quanto concerne questa ricerca dell’esterno utile da trovare. Politano sembra troppo difficile da arrivare e l’alternativa potrebbe essere il ritorno al passato: Iago Falque.

Poco spazio nel Torino di Mazzarri

Iago Falque non sta avendo tanto spazio nel Torino di Mazzarri in questa stagione. Complice qualche infortunio di troppo, che rendono indisponibile troppo spesso l’ex Genoa. Ora, secondo Tuttosport, l’iberico sarebbe stato proposto alla Roma di Fonseca. Sono ancora da valutare le intenzioni degli eventuali sostituti come Suso o Shaqiri, ancora indecisi sul da farsi. Il primo sembra sempre più fuori dagli schemi del Milan di Pioli, mentre lo svizzero reclama più spazio nel Liverpool. Spazio che difficilmente gli verrà concesso data la qualità offensiva dei Reds. Iago Falque rimane una suggestione, ma la Roma potrebbe davvero dargli un’altra chance.