Roma-Lazio, dove vedere in tv il derby della capitale

Il derby è sempre una partita a sé. A Roma, poi, la sfida acquisisce tantissimi significati, ricordi e sfottò tra tifoserie. La capitale iniziare a vivere il derby una settimana prima del fischio d’inizio. Si passa dal ricordo di quella Coppa Italia vinta dalla Lazio contro la Roma, grazie al gol di Lulic, fino al “Noi Totti, loro tutti”.

La partita

In questa stagione si è tornati ad assistere un grande derby, con 6 pali colpiti e due gol. Quello di ritorno non sembra promettere meno spettacolo di quanto si è visto in quello di andata. La Lazio è una corazzata, che arriva da 11 vittorie consecutive ed ha perso solo in Coppa Italia contro il Napoli. Insegue quella striscia consecutiva, che potrebbe raggiungere con il derby, raggiunta le ultime 4 volte dalle squadre che poi hanno vinto il campionato (Inter nel 2006/2007, Juventus nel 2013/2014, 2015/2016 e 2017/2018). Immobile è in uno stato di grazia, tolto il rigore sbagliato contro i partenopei, Milinkovic Savic e Luis Alberto si sono ritrovati ad essere quei giocatori determinanti ammirati due stagioni fa e gli uomini di Inzaghi ormai si muovo a memoria nei meccanismi chiesti dall’allenatore. Non è un caso se la Lazio è l’unica squadra che è riuscita a battere in campionato la Juventus, per poi bissare il successo in Super Coppa italiana, imponendo il proprio dominio soprattutto a centrocampo.

Dall’altra parte la Roma, un po’ staccata dal gruppo scudetto, ma pienamente in corsa per la qualificazione in Champions League, con il quarto posto che attualmente condivide con l’Atalanta, Fonseca ha ridato fiducia e carattere ad una squadra, che nella scorsa stagione ha avuto grandi cali. Il suo mustang selvaggio ha però dovuto resistere a vari problemi legati all’infortunio, tra cui quello di Zaniolo, il talento più cristallino della squadra. Ultimamente il cavallo giallorosso zoppica per questo motivo, alternando vittorie e sconfitte: 6 punti nelle ultime quattro.

Dove vedere la partita

Il fischio d’inizio è previsto per le 18.00 allo stadio Olimpico di Roma. Il derby sarà trasmesso in Tv in esclusiva Sky sui canali Sky Sport Serie A (202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e SKy Sport 1 (251 del satellite). Per chi non potrà mettersi seduto comodamente davanti alla televisione, sarà comunque possibile farlo grazie allo streaming con Sky Go su computer portatile o qualsiasi dispositivo mobile. La terza alternativa è rappresentata da Now Tv, attraverso l’acquisto dell’apposito pacchetto.

Il Derby nei social