Roma-Lazio, le probabili formazioni

Il derby promette spettacolo. Anche quest’anno, anche al ritorno. La Lazio è una super corazzata, che esegue ormai a memoria i dettami di Inzaghi dopo anni di esercitazioni. Immobile è in uno stato di grazia, che un rigore sbagliato scivolando al San Paolo non può cancellare. Milinkovic Savic e Luis Alberto sono tornati ad essere giocatori così determinati che le brutte partite dello scorso campionato sono solo un ricordo sbiadito. Dall’altra parte? Fonseca ha ridato carattere e gioco, rendendo la Roma un mustang selvaggio. Non ci sarà Zaniolo, ma la qualità nella trequarti è comunque altissima. Dzeko vuole segnare per diventare l’ottavo marcatore più prolifico della storia dei giallorossi. Il trailer sembra interessante, ora rimane da assister al film.

Probabili formazioni

La Roma dovrebbe scendere in campo con un tradizionale 4-2-3-1. Davanti a Pau Lopez, la lieta scoperta della stagione, la coppia Mancini-Smalling, sarà affiancata da Santon (favorito su Spinazzola) e Kolarov che sa come segnare alla Lazio. Il centrocampo, che perde Diawara per infortunio, vede in mediana Veretout e Cristante. Dietro a Dzeko, Under, Pellegrini e Florenzi.

Nella Lazio torna Correa, che prenderà il posto di Caicedo affianco ad Immobile. Centrocampo a 5, dove il regista Lucas Leiva sarà protetto da Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Sulle ali agiranno Lazzari e Lulic. Davanti a Strakosha, difesa a tre formata da Luiz Felipe, Acerbi e Radu.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Under, Lo. Pellegrini, Florenzi; Dzeko

LAZIO (3-5-2) Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Correa