Sacchi: “Conte è un maestro. La Juventus va a sprazzi”

La lotta scudetto, il giudizio di Arrigo Sacchi. Nell’ultimo weekend di campionato tutte e tre le squadre ai vertici della classifica hanno rallentato ma i passi falsi più significativi sono stati il pareggio dell’Inter contro il Cagliari e la sconfitta inaspettata della Juventus a Napoli. L’ex ct Arrigo Sacchi ha commentato così le vicende dell’ultima giornata tra le pagine de La Gazzetta dello Sport: “Oggi i bianconeri sono un ibrido: quando va bene giocano a sprazzi, ma al San Paolo non sono riusciti a fare neppure questo. Il Napoli del grande Rino Gattuso ritrova spirito di squadra e motivazioni: si spera che sia per tutti i giocatori il futuro «modus vivendi» da qui fino alla fine del campionato. I nerazzurri di Conte pareggiano contro un buon Cagliari e perdono la testa. Antonio sta compiendo un grande lavoro, dando tutto se stesso alla squadra. Anche questa si è finora impegnata allo spasimo, ora è un po’ affaticata, ma tutti devono essere soddisfatti per quanto stanno facendo”.

Sacchi elogia Conte. Nonostante tre pareggi nelle ultime tre giornate, l’Inter sembra poter lottare per lo scudetto grazie al lavoro del tecnico leccese. In particolare, per Sacchi “ritornerà a essere protagonista visti i valori umani e professionali che la distinguono. Antonio è un grande professionista: avrà sicuramente notato che la sua squadra è ancora troppo lunga e così le scalate in fase di non possesso sono ritardate e non permettono il pressing e le conseguenti ripartenze corte. Antonio è un maestro e saprà trovare le soluzioni migliori per essere competitivo fino alla fine del campionato”.