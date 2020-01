Questi ultimi giorni non stati facili per la Sampdoria di Ranieri. La società blucerchiata è stata messa in vendita dal presidente Massimo Ferrero, dopo la sua acquisizione nel 2014. I troppi debiti accumulati dalla società di Ferrero hanno indotto il massimo dirigente a trovare nuovi acquirenti. Dunque giocatori e staff si ritrovano ad affrontare il Sassuolo questa domenica, senza avere ancora un presidente nuovo che stando alle ultime indiscrezioni, arriverà presto. La cura Ranieri sembra aver funzionato alla perfezione: i blucerchiati infatti si sono tirati su dall’ultimo posto di inizio stagione, quando in panchina sedeva Di Francesco.

Ora la posizione di classifica è migliorata, anche se i liguri non possono considerarsi al sicuro al quintultimo posto. Il Sassuolo di De Zerbi è una posizione sopra a Quaglierella e compagni. Dunque il match sarà un vero e proprio scontro salvezza. Nell’ultima giornata, la Samp dovrà dimenticare il 5-1 incassato a Roma contro la Lazio. Il Sassuolo invece vorrà proseguire il trend positivo, dopo l’ultima vittoria per 2-1 contro il Torino a Reggio Emilia. Calcio d’inizio ore 15, domenica 26 gennaio.

Sampdoria-Sassuolo diretta tv e streaming, dove vedere Serie A domenica 26 gennaio

Il match di Serie A, Sampdoria-Sassuolo, sarà trasmesso in diretta tv e streaming su DAZN. Gli abbonati Sky che hanno attivato il pacchetto DAZN, potranno vedere il match in diretta tv sul canale 209, ovvero DAZN1. Visione gratis per gli abbonati Sky da più di tre anni, che non pagheranno i 9,99€ al mese previsti da DAZN. La piattaforma detiene i diritti tv del match del Ferraris, che sarà visibile in streaming grazie all’app DAZN, scaricabile per tutti gli abbonati i quali potranno gustarsi il match direttamente dal proprio smartphone, tablet o computer. Buona visione!