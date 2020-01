San Tommaso-Palermo: streaming e diretta tv, dove vedere Serie D oggi 11 gennaio

Oggi pomeriggio alle ore 14.30 allo stadio Modestino De Cicco si giocherà il match tra San Tommaso-Palermo, valevole per la 19.a giornata (seconda di ritorno) del campionato di Serie D girone I.

San Tommaso-Palermo, presentazione del match

Quello odierno sarà un testa-coda visto che la formazione avellinese si trova al penultimo posto con 12 punti, mentre i siciliani sono la capolista del girone con 44 punti; sulla carta è un match che non dovrebbe avere storia visto la differenza tecnica in campo, basti pensare che i padroni di casa hanno la peggior difesa del raggruppamento con 37 reti subite, mentre gli ospiti hanno sia il miglior attacco (32 reti segnate) e la miglior difesa (11 reti incassate).

La formazione di Stefano Liquidato ha come obiettivo di evitare uno degli ultimi due posti che vorrebbero dire retrocessione in Eccellenza e cercare almeno di accaparrarsi i playout (13°-16° posto), ma bisogna cominciare a cambiare passo alla svelta visto che mancano sedici gare alla fine del campionato, ma un solo pareggio e quattro sconfitte nelle ultime cinque giornate non lasciano presagire nulla di buono con l’ultima vittoria datata 20 novembre quando ci fu il 2-1 casalingo contro il Marsala.

I rosanero di mister Rosario Pergolizzi in trasferta sono ancora imbattuti e nelle ultime tre giornate hanno ottenuto sette punti, ma devono stare attenti alla risalita del Savoia che con otto successi consecutivi si è portata solo a tre punti dai siciliani; intanto il club nel mercato invernale ha voluto rinforzare la squadra mettendo a disposizione dell’allenatore l’ala destra classe 2001 Andrea Silipo e l’esperto attaccante Roberto Floriano classe ’86 che daranno più soluzioni in questo girone di ritorno che si prospetta molto duro.

Nel match del girone d’andata giocato lo scorso 8 settembre il Palermo ha vinto di misura per 3-2 anche se nel primo tempo conduceva 3-0 con reti di Ricciardo (doppietta) e Kraja.

L’arbitro della gara sarà Mattia Ubaldi della sezione di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Francesco Rinaldi di Policoro (Matera) e Michele Rispoli di Locri (Reggio Calabria).

San Tommaso-Palermo, probabili formazioni

SAN TOMMASO (3-5-2): Landi; Colarusso, Mannone, Pagano; Madonna, Alleruzzo, Castro, Massaro, Lambiase; Sabatino, Stoia.

PALERMO (4-3-3): Pelagotti; Doda, Lancini, Crivello, Vaccaro; Martinelli, Mauri, Langella; Felici; Ricciardo, Floriano.

San Tommaso-Palermo, diretta tv e streaming

Il match della 19.a giornata del campionato di Serie D girone I tra San Tommaso-Palermo sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sport, la TV online che si è assicurata per questa stagione i diritti per le gare di campionato dei rosanero; la telecronaca dell’incontro sarà affidata a Marco Capone.

Ricordiamo che Eleven Sport è disponibile anche sotto forma di applicazione per dispositivi Android e IOS permettendo così la visione del match anche da smartphone e tablet.

Per assistere agli incontri ci si può abbonare alla piattaforma mensilmente al costo di 4.99 euro, oppure annualmente pagando 49.99 euro; altrimenti si può scegliere di volta in volta di acquistare il singolo evento che ha un prezzo precedentemente fissato al netto di possibili eccezioni; qualora si volessero aggiungere all’abbonamento anche le partite del Palermo (o del Foggia) in casa e trasferta, il mensile costerebbe 5.99 euro e l’annuale 54.99 euro.