Scambio Bernardeschi-Paqueta: Juve e Milan a lavoro, ipotesi concreta

Juventus e Milan stanno lavorando, nelle ultime ore, per portare a termine un’affare che ha del clamoroso: lo scambio Bernardeschi-Paqueta. Il brasiliano sente il bisogno di cambiare aria e Bernardeschi non si sente per nulla centrale nel progetto di Maurizio Sarri. Questioni ambientali, tattiche e personali, per ‘Sport Mediaset‘, spingono, pertanto, i due giocatori lontano dalle attuali squadre.

Insomma, classica idea da ultimi giorni di mercato, quando tutto può succedere o evaporare in un nulla di fatto. L’incastro non è né semplice né scontato. Il tempo è poco – venerdì scatta la sirena di chiusura – e le posizioni degli interessati sono diverse. Ma nelle ultime ore lo scambio Bernardeschi-Paqueta è diventato più di una semplice suggestione. Bernardeschi con Sarri non sta trovando spazio nel 4-3-3 così come nel 4-3-1-2, nell’ultima apparizione in bianconero è stato utilizzato addirittura mezzala. Paquetà con l’arrivo di Ibrahimovic e il passaggio al 4-4-2 è scomparso definitivamente dai radar di Pioli. Per esigenze tattiche, per cicli finiti, per addii segnati: il ds Paratici e i colleghi Boban-Maldini sono consci di dover trovare nuove soluzioni per i giocatori ora in rosa.

Bernardeschi, nel 4-4-2 di Stefano Pioli, troverebbe la sua collocazione naturale largo a destra in un Milan pronto a cedere Jesús Suso al Siviglia, mentre Paqueta, elemento dalle indiscusse qualità tecniche, andrebbe ad arricchire il centrocampo di Sarri e verrebbe utilizzato da trequartista, ruolo che preferisce. Al momento l’ipotesi più gettonata è quella di uno scambio con conguaglio a favore dei bianconeri. Eventualità sgradita al Milan che vorrebbe uno scambio alla pari, magari sulla base di un semplice prestito per accelerare i tempi. Agenti e intermediar sono al lavoro. Sono ore calde e i contatti vanno avanti. Lo scambio Bernardeschi-Paqueta terrà banco fino alla fine del mercato invernale.