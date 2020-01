Serie A, designazioni arbitrali e dove vedere i match della 21a giornata

21a giornata di SERIE A

Importanti le designazioni degli arbitri per la 2a giornata di ritorno di Serie A, dove sono previsti dei match importanti sia in chiave salvezza che tra grandi squadre. Si parte Venerdì 24/01 alle ore 20:45 con la sfida tra Brescia e Milan. Il Brescia, 18° in classifica, arriva dal pareggio casalingo per 2 a 2 contro il Cagliari mentre il Milan, 7° in classifica e in ripresa dopo un brutto inizio, arriva dalla vittoria allo scadere per 3 a 2 contro l’Udinese. Il match sarà visibile su Sky Sport Serie A.

DESIGNAZIONE: A dirigere il match ci sarà Valeri, assistenti Bindoni e Penna, IV uomo Giua, al var Di Bello e Avar Longo.

Si continua con i match Sabato 25/01 e Domenica 26/01. I primi a scendere in campo sabato saranno SPAL e Bologna alle ore 15:00. La SPAL, 19° in classifica, arriva dalla vittoria inaspettata in casa dell’Atalanta per 2 a 1 mentre il Bologna, 12° in classifica, arriva dal pareggio casalingo per 1 a 1 contro l’ Hellas Verona. Il match sarà visibile su Sky Sport Serie A.

DESIGNAZIONE: A dirigere il match ci sarà Fabbri, assistenti Costanzo e Valeriani, IV uomo Pairetto, al var Massa e avar Vivenzi.

Si continua alle 18:00 con il match tra Fiorentina e Genoa. Fiorentina, 11° in classifica, arriva dalla bellissima vittoria al San Paolo per 2 a 0 contro il Napoli mentre il Genoa, 20° e ultimo in classifica, arriva dalla pesante sconfitta casalinga contro la Roma per 3 a 1. Il match sarà visibile su Sky Sport Serie A.

DESIGNAZIONE: A dirigere il match ci sarà Orsato, assistenti Caliari e Fiore, IV uomo Irrati, al var Giacomelli e avar Lo Cicero.

L’ultimo match di sabato sarà quello tra Torino e Atalanta alle ore 20:45. Il Torino, 9° in classifica, arriva dalla sconfitta di Reggio Emilia contro il Sassuolo per 2 a 1 mentre l’Atalanta, 5° in classifica, arriva dalla sconfitta casalinga contro la SPAL per 2 a 1. Il match sarà visibile su DAZN e DAZN 1.

DESIGNAZIONE: A dirigere il match ci sarà Guida, assistenti Cecconi e Rocca, IV uomo Marinelli, al var Maresca e avar Di Vuolo.

Domenica si parte con il match all’ora di pranzo, ore 12:30, tra Inter e Cagliari. L’Inter, 2° in classifica, arriva dal pareggio amaro in casa del Lecce per 1 a 1 mentre il Cagliari, 6° in classifica, arriva dal pareggio per 2 a 2 contro il Brescia. Il match sarà visibile su DAZN e DAZN 1.

DESIGNAZIONE: A dirigere il match ci sarà Manganiello, assistenti Preti e Bresmes, IV uomo Pezzuto, al var Banti e avar Ranghetti.

Si continua alle ore 15:00 con tre match. I match sono : Hellas Verona – Lecce, Parma – Udinese e Sampdoria – Sassuolo. L’ Hellas Verona, 10° in classifica, arriva dal pareggio in casa del Bologna per 1 a 1 mentre il Lecce, 17° in classifica, dopo aver fermato al Via del Mare la Juventus per 1 a 1 ferma anche l’Inter con lo stesso risultato. Il match sarà visibile su Sky Calcio 3.

DESIGNAZIONE: A dirigere il match ci sarà Abisso, assistenti Paganessi e Affatato, IV uomo Ros, al var Chiffi e avar Tolfo.

Il Parma, 8° in classifica, dopo la sconfitta in casa della Juventus per 2 a 1, affronta l’Udinese, 13° in classifica, arriva dalla sconfitta al 93′ per 3 a 2 contro il Milan. Il match sarà visibile su Sky Sport Serie A.

DESIGNAZIONE: A dirigere il match ci sarà Sozza, assistenti Carbone e Fiorito, IV uomo Doveri, al var Nasca e avar Mondin.

L’ ultimo match delle 15 è quello tra Sampdoria e Sassuolo. La Sampdoria, 16° in classifica, arriva dalla pesante sconfitta per 5 a 1 contro la Lazio mentre il Sassuolo, 15° in classifica, arriva dalla vittoria casalinga per 2 a 1 contro il Torino. Il match sarà visibile su DAZN e DAZN 1.

DESIGNAZIONE: A dirigere il match ci sarà Piccinini, assistenti Tegoni e Baccini, IV uomo Dionisi, al var Di Paolo e avar Liberti.

Ad aprire la serata di domenica ci sarà il derby della capitale tra Roma e Lazio alle ore 18:00. La Roma, 4° in classifica, arriva dalla vittoria contro il Genoa per 3 a 1 mentre la Lazio, 3° in classifica, arriva dalla vittoria per 5 a 1 contro la Sampdoria. Il match sarà visibile su Sky Calcio 1 e Sky Sport Serie A.

DESIGNAZIONE: A dirigere il match ci sarà Calvarese, assistenti Peretti e Alassio, IV uomo Pasqua, al var Mazzoleni e avar Schenone.

A chiudere la domenica e la 21a giornata ci sarà il Big Match tra Napoli e Juventus alle ore 20:45. Il Napoli, 14° in classifica, arriva dalla sconfitta casalinga per 2 a 0 contro la Fiorentina mentre la Juventus, 1° in classifica, arriva dalla vittoria casalinga per 2 a 1 contro il Parma. Il match sarà visibile su Sky Calcio 1, Sky Sport 1 e Sky Sport Serie A.

DESIGNAZIONE: A dirigere il match ci sarà Mariani, assistenti Manganelli e Giallatini, IV uomo La Penna, al var Rocchi e avar Del Giovane.