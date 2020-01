Serie A diciottesima giornata:Per il Napoli deve passare la nottata.

Nulla da fare per il nuovo corso di Gattuso sulla panchina del Napoli, che sembra aver smarrito completamente la sua identità ,e complice l’ego smisurato del suo presidente, affonda definitivamente (salvo miracoli di San Gennaro) i sogni e le speranze del popolo partenopeo.

Questa volta i troppi errori difensivi e la papera di Meret hanno spianato il compito ai nerazzurri, e a questo livello ogni errore si paga doppio.

Gli interisti si sono trovati di fronte una squadra troppo evanescente per poterla impensierire ,inoltre, gli esperimenti del mister ringhio non hanno portato a nulla di positivo se non disorientamento degli stessi giocatori.

La cosa che più spaventa il tifo campano è il ritardo eccessivo in classifica ma soprattutto il prossimo impegno di Champions del 25 febbraio contro il Barcellona al San Paolo, dove è vero che ci sono altri 50 giorni di lavoro per sistemare le cose, ma se dovesse continuare questa situazione si prevede un imbarcata memorabile, perché nemmeno i nuovi arrivi potranno fare cose eclatanti per sovvertire il pronostico ( ora il peso specifico dell’assenza di Ancelotti inizia a farsi imbarazzante).

Per l’Inter invece, è stata l’ennesima prova di forza di squadra compatta e unita che alla prima occasione cinicamente punisce i suoi avversari e quando hai attaccanti come Lukaku e Lautaro, nemmeno il miglior difensore del mondo potrebbe fermarli, pertanto complimenti al mister Antonio Conte, che in 6 mesi ha trasformato un brutto anatroccolo in un cigno forte e potente.

Nelle altre partite della befana la Juve piega la resistenza del Cagliari con un ottimo secondo tempo e dei 4 goal rifilati ai sardi, tre portano la firma di Cr7, che aumenta il suo bottino personale giungendo a quota 13 ad una sola lunghezza da Lukaku a 14reti.

L’Atalanta dileggia il povero Parma per 5 a 0, ormai non ci sono più aggettivi per descrivere la bontà del mister Gasperini, che andrebbe catalogato nella Treccani come vero e proprio genio del gioco del calcio moderno,il coach non ha uguali attualmente nel mondo (attacco super per la dea con 48 reti all’attivo).

Il Milan era atteso dall’esame Ibrahimovic, che non è riuscito a smuovere la classifica greve dei rossoneri ,perché di fronte, ha trovato una Sampdoria unita e consistente come non mai, a cui è mancato solo il goal (come dice Ranieri,sempre obbiettivo ed onesto nelle sue analisi),e per Pioli ancora pesa la batosta di Bergamo,che ha lasciato tracce nella testa di tutti i giocatori e non solo.

I rossoneri hanno anche trovato un super Audero, che ha parato l’impossibile negando di fatto una vittoria milanese.

La sorpresa arriva da Via del Mare, dove il Lecce cede il passo ad una buona Udinese, la quale grazie a questa vittoria, si tira fuori dalla zona pericolosa della classifica inguaiando i salentini che ad oggi non hanno mai vinto in casa ,quindi carbone e cenere per Liverani, mentre zucchero e caramelle per il bravo tecnico friulano Gotti.

Inizia con un pareggio la nuova avventura di Iachini sulla panchina viola, dove solo un gran goal di Orsolini del Bologna al 94mo gli ha impedito di portarsi a casa l’intera posta .

Il pari porta fiducia e speranza in casa gigliata e ridona sorrisi a patron Commisso e a tutti i supporters della viola, che ultimamente stavano rivivendo l’incubo della scorsa stagione ora allontanatosi ,anche se è troppo presto per dirlo.

Negli incontri di domenica invece, la Lazio si conferma l’anti Juve ed Inter espugnando il campo del Brescia,(in 10 per oltre un tempo),grazie al bomber Immobile, che con questa doppietta si porta a 19reti e nuovamente in testa alla classfica della scarpa d’oro ex-equo con Lewandowsky del Bayern Monaco.

La Spal scivola ultima in classifica perdendo in casa contro il granitico Verona di Juric, che con questo successo si porta a ridosso della zona medio-alta della classifica ,rispolverando Pazzini goleador.



Anche il Genoa di Nicola inizia il 2020 con una vittoria molto sofferta e combattuta, per via di errori arbitrali e tante polemiche, ai danni di un bel Sassuolo, che avrebbe meritato almeno un punto sul campo, ma la stranezza del calcio è proprio questa: non sempre chi merita ottiene il giusto premio.

Bel colpo del Torino sul campo della Roma ,che per l’ennesima volta tradisce tutti, sopratutto se stessa; il toro rifila 2 reti a Pau-lopez con il gallo Belotti che con questa doppietta diventa uno dei cannonieri più prolifici della storia granata, raggiungendo Ossola ad 85reti al nono posto,dove al gradino piu’ alto c’e’ l’irraggiungibile (per ora)Pulici con 172 goal.

Risultati 18ma giornata:

Brescia-Lazio 1-2(Balotelli 18’pt.,Immobile 42’pt. su rig. e 91’st.)

Spal-Verona 0-2(Pazzini 14’pt.,Stepinskj 85’st.)

Genoa-Sassuolo 2-1(Criscito 29’pt. su rig.,Obiang 33’pt.,Pandev 86’st.)

Roma-Torino 0-2(Belotti 47’pt. e 86’st. su rig.)

giocate ieri:

Bologna-Fiorentina 1-1(Benassi 27’pt.,Orsolini 94’st.)

Juventus-Cagliari 4-0(Ronaldo al49’st.,67’st. su rig.,82’st.,Higuain 81’st.)

Atalanta-Parma 5-0(Gomez 11’pt.,Freuler 34’pt.,Gosens 43’pt.,Ilicic 60′ e 71′ st.)

Milan-Sampdoria 0-0

Lecce-Udinese 0-1(De Paul 88′ st.)

Napoli-Inter 1-3(Lukaku 14′ e 33′ pt.,Milik 39′ pt.,L.Martinez 62′ st.)

classifica:

1 Inter 45pt.

2 Juventus 45pt.

3 Lazio 39pt.(1 gara in meno)

4 Roma 35pt.

5 Atalanta 34pt.

6 Cagliari 29pt.

7 Parma 25pt.

8 Napoli 24pt.

9 Torino 24pt.

10 Bologna 23pt.

11 Verona 22pt.(1 gara in meno)

12 Milan 22pt.

13 Udinese 21pt.

14 Sassuolo 19pt.

15 Fiorentina 18pt.

16 Sampdoria 16pt.

17 Lecce 15pt.

18 Brescia 14pt.

19 Genoa 14pt.

20 Spal 12pt.

prossimo turno:

sabato 11 gennaio

Cagliari-Milan ore 15:00

Lazio-Napoli ore 18:00

Inter-Atalanta ore 20:45

domenica 12 gennaio

Udinese-Sassuolo ore 12:30

Samp-Brescia ore 15:00

Fiorentina-Spal ore 15:00

Torino-Bologna ore 15:00

Verona-Genoa ore 18:00

Roma-Juve ore 20:45

lunedì 13 gennaio

Parma-Lecce ore 20:45.

classifica marcatori:

1 Immobile(Laz.) 19 reti

2 Lukaku(Inter) 14 reti

3 Ronaldo(Juve) 13 reti

4 Joao Pedro(Cagl.) 11 reti

5 Muriel(Ata.) 10 reti

6 Belotti(Tor.) 9 reti

7 Ilicic(Ata.) 9 reti

8 Lautaro M.(Int.) 9 reti

9 Berardi(Sass.) 8 reti

10 Caputo(Sass.) 8 reti.