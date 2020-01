Serie A, ecco le Probabili Formazioni della 22esima giornata

Archiviati i quarti di finale di Coppa Italia che hanno visto trionfare Napoli, Juventus, Milan e Inter, la Serie A riparte e con essa la rincorsa al titolo che mai come quest’anno è combattuto e dall’esito incerto.

Lo scorso turno di campionato ha visto un rallentamento da parte di tutte le prime tre squadre di questo campionato (pareggi per Lazio e Inter e sconfitta per la Juventus, ndr.), la riconferma della continuità del Milan (alla quarta vittoria consecutiva) e il sussulto di orgoglio del Napoli (vittoria contro la Juve dell’ex Sarri) in una stagione fino ad ora a dir poco deludente.

Il ventiduesimo turno di Serie A si aprirà nella giornata di Sabato con la sfida in programma alle ore 15.00 tra il Bologna e il Brescia di Corini, con le ‘rondinelle’ chiamate a fare punti per coltivare le speranze di una salvezza sempre più complicata.

Alle ore 18.00 è prevista invece la partita tra il Cagliari e il Parma, match molto importante per misurare le ambizioni europee di entrambi i club che stanno certamente disputando una buonissima stagione.

Nel posticipo del Sabato sera scenderanno invece il Sassuolo di De Zerbi contro la Roma di Fonseca, con quest’ultima che ha bisogno di tre punti per leggittimare e proteggere ulteriormente l’attuale quarta posizione in classifica.

La giornata di Domenica invece si apre con l’anticipo tra la Juventus e la Fiorentina che si sfideranno all’Allianz Stadium, in una sfida che si preannuncia interessante e ricca di spettacolo e goal.

Alle ore 15.00 invece sono in programma tre partite:Milan vs Verona, Lazio vs Spal e Atalanta vs Genoa, tutte sfide interessanti in ottica di piazzamento europeo.

I posticipi del 22esimo turno della massima competizione calcistica italiana solo: Lecce vs Torino (ore 18.00) e Udinese vs Inter (ore 20.45).

A chiudere questa giornata di Serie A è in programma Lunedì sera Sampdoria vs Napoli.

Ecco le Probabili Formazioni della 22esima giornata di campionato:

BOLOGNA-BRESCIA

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Paz, Danilo, Bani, Mbaye; Poli, Schouten; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Dessena; Romulo; Donnarumma, Torregrossa

CAGLIARI-PARMA

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Faragò, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Ionita; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone

PARMA (4-3-3): Colombi; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Hernani; Sprocati, Cornelius, Kurtic

SASSUOLO-ROMA

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Smalling, Mancini, Kolarov; Cristante, Veretout; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko

JUVENTUS-FIORENTINA

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Ronaldo

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Ceccherini, Pezzella, Ranieri; Lirola, Benassi, Pulgar, Badelj, Dalbert; Chiesa, Vlahovic

ATALANTA-GENOA

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Romero, Criscito; Ghiglione, Behrami, Schone, Sturaro, Barreca; Pandev, Favilli

LAZIO-SPAL

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Bonifazi; Strefezza, Dabo, Missiroli, Murgia, Reca; Di Francesco, Paloschi

MILAN-VERONA

MILAN (4-4-2): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessié, Krunic, Calhanoglu; Ibrahimovic, Rafael Leao

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Di Carmine

LECCE-TORINO

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Donati; Majer, Shakhov, Deiola; Mancosu; Falco, Lapadula

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Bremer, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Rincon, Meité, Aina; Berenguer, Verdi; Belotti

UDINESE-INTER

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Lasagna, Okaka

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Vecino, Young; Eriksen; Sanchez, Lukaku

SAMPDORIA-NAPOLI

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Thorsby, Tonelli, Colley, Murru; Ramirez, Linetty, Vieira, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella

NAPOLI (4-3-3): Meret; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne