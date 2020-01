Serie A, Inter-Cagliari 1-1 : altro pareggio per i nerazzurri e Lautaro perde la testa

Terzo pareggio consecutivo per l’Inter in Serie A dopo quello contro Atalanta e Lecce sempre con il risultato di 1 a 1.

L’emozionante match delle 12:30 a San Siro termina con il punteggio di 1 a 1 con il Cagliari che pareggia in rimonta con il goal dell’ex Radja Nainggolan al 78′ dopo che l’Inter è andata in vantaggio al 29′ del primo tempo con l’incornata di Lautaro Martinez. Dopo il goal del Cagliari il match si accende e nel pieno recupero precisamente al 94′ Lautaro Martinez prende il cartellino rosso per proteste su un fallo non fischiato ai suo danni. Non c’era molto da protestare visto che il presunto fallo è stato commesso al centro del campo, ma il rosso è frutto della situazione ( a fine partita tutta l’inter intorno all’arbitro a protestare) che si respira in casa Inter visto che non vince in campionato dal match contro il Napoli, vinto per 3 a 1 e si vedeva sfumare ancora una volta i tre punti. Con questo rosso Lautaro Martinez rischia di saltare il derby con il Milan.

IL MATCH

Match diviso in due, il primo tempo lo fa l’Inter dove sciupa molte occasioni mentre nel secondo tempo la partita la fa il Cagliari. Pareggio più che giusto con Juventus e Lazio impegnate in due match difficili che potrebbero sfruttare l’occasione.

FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Handanovic, Skriniar (17′ pt Godin), De Vrij, Bastoni, Young, Barella, Borja Valero, Sensi (37′ st Sanchez), Biraghi (42′ st Dimarco), Lukaku, Lautaro. IN PANCHINA: Padelli, Berni, Moses, Ranocchia, Esposito, Agoumé, D’Ambrosio. ALL. Conte.

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno, Faragò, Walukiewicz, Klavan, Pellegrini (32′ st Mattiello), Nandez, Oliva (29′ st Castro), Ionita, Nainggolan (42′ st Cigarini), Joao Pedro, Simeone. IN PANCHINA: Rafael, Olsen, Birsa, Lykogiannis, Gagliano, Porru. ALL. Maran.

Arbitro: Manganiello

Reti: 29′ Lautaro (Inter), 33′ st Nainggolan (Cagliari)

Ammoniti: Lukaku (Inter), Barella (Inter)

Espulsi: 49′ st Lautaro (Inter) per proteste