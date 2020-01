Serie A, Sampdoria e Genoa, ora occorrono gli artigli per la salvezza

Abbiamo visto in questo campionato di serie A come il calcio genovese sia in notevole sofferenza e forse inaspettatamente; si sapeva che la Sampdoria quest’anno vendendo i migliori giocatori non potesse ad ambire a quartieri nobili della classifica, ma non ci si aspettava che lottasse addirittura per non retrocedere essendo l’organico più o meno quello degli anni passati: con un brutto inizio con 3 punti in 6 giornate sotto la guida di Di Francesco, con l’avvicendamento di Ranieri la squadra blucerchiata è riemersa dalle sabbie mobili sfoggiando buone prestazioni e con una solidità difensiva. Il 5-1 subito per mano della Lazio (dopo a sua volta che aveva rifilato lo stesso risultato al Brescia), ha minato le certezze che la squadra aveva acquisito, ma non è tempo di fare drammi vista la situazione di partenza e con le dirette concorrenti che a parte la Spal non corrono, anche se il tecnico ha chiesto rinforzi per così dire migliorativi.

Il Genoa, dopo la stagione tribolata della passata stagione, aveva fatto un mercato estivo tutto sommato dignitoso; dopo il buon esordio contro la Roma e la vittoria con la Fiorentina, la squadra si è tuttavia sfaldata a cominciare dalle sconfitte contro Lazio e Parma; errore della società che ha deciso di esonerare Andreazzoli rimpiazzandolo con Thiago Motta, tecnico valente ma ancora inesperto; tutto ciò ha portato ancora più scompensi facendo scivolare i rossoblù all’ultimo posto; l’arrivo di Nicola, la vittoria contro il Sassuolo e la bella partita in Coppa Italia persa ai rigori contro il Torino aveva riacceso l’entusiasmo, ma le sconfitte contro Verona e Roma e contemporanea vittoria della Spal con conseguente e di nuovo ultimo posto, hanno portato l’ambiente depresso e in contestazione.

Tutto è ancora rimediabile soprattutto per il Genoa, essendo la zona salvezza distante a due punti ( Lecce a 16 punti), ma entrambe dovranno cercare di scivolare il meno possibile se a Genova si vuole garantire un altro anno di serie A con tutte e due le squadre.