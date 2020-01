Serie A, Torino-Atalanta 0-7: Torino umiliato e Mazzarri a rischio esonero

A

TORINO-ATALANTA 0-7



I nerazzurri battono al Olimpico Grande Torino i granata con il risultato di 7 a 0. Apre le marcature Ilicic al 17′, al 29′ Gosens raddoppia e al 45’+1 Zapata realizza il calcio di rigore e porta la Dea negli spogliatoi in vantaggio di tre goal. Nel secondo tempo la storia non cambia e nel giro di due minuti (54′ e 55′) Ilicic realizza la sua tripletta. Il Torino non reagisce e come se non bastasse Izzo al 76′ prende il secondo giallo e quindi va sotto la doccia. L’Atalanta non si ferma e Muriel appena entrato (al posto di Gosens al 82′) realizza una doppietta nel giro di due minuti, prima al 86′ mette in rete il calcio di rigore e poi al 88′ rimette la palla in rete. La partita degenera nel finale dove Lukic prende un rosso diretto per un bruttissimo fallo sul Papu Gomez e si scatena una rissa. Mazzarri vista la situazione va dal quarto uomo e chiede di non avere minuti di recupero mentre il giovane attaccante granata Millico veniva inquadrato dalle fotocamere in lacrime. I granata non sono scesi in campo eccetto Sirigu che fa quel che può, facendo dei veri e propri miracoli per non rendere lo score meno pesate di quanto già lo è.

La serata del 25 gennaio 2020 entrerà nella storia granata perché mai in 113 anni di storia ha perso con sette goal di scarto in una partita casalinga. Mazzarri con questa partita rischia di essere esonerato.

FORMAZIONI

TORINO : Sirigu (amm. 89′), Izzo(amm. 44′, esp. 76′), Nkoulou, Djidji, De Silvestri, Laxalt (Millico 65′), Lukic (esp. 89′), Meite, Belotti,Verdi (Edera 79′), Berenguer (Lyanco 78′). ALL. Mazzarri.

ATALANTA: Gollini, Djimsiti, Palomino, Toloi, Hateboer (amm. 89′), Gosens (goal 29′, Muriel 82′ e goal 86′ e 88′), de Roon (amm. 38′, Pasalic 57′), Freuler, Gomez, Ilicic (goal 17′,53′,54′, Malinovskiy 71′), Zapata (goal 45’+1). ALL. Gasperini.