Serie B 2019-2020 21.a giornata, le partite di sabato 25 gennaio: Cittadella-Benevento il clou

Serie B. Campionato di Serie B che riparte in questo sabato di campionato cadetto. Nel ‘friday night’ pari e patta tra Empoli e Chievo che si dividono la posta in palio e pareggiano 1-1 nel match giocato sotto una pioggia incessante allo stadio ‘Castellani’. Tutto il turno di Serie B sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva da Dazn. Dazn, oltre la Serie B, trasmette anche la Serie A, con la 21.a giornata pronta a prendere il via e tutti gli altri campionati in programma nel weekend.

Serie B, programma partite sabato 25 gennaio



Il programma della 21.a giornata di Serie B ha in programma come match più importante del sabato di campionato la sfida del ‘Tombolato’ tra il Cittadella e il Benevento, gara che inizierà alle ore 15. Alla stessa ora si giocheranno altre tre gare: Entella-Cremonese; Pisa-Juve Stabia e Pordenone-Pescara. Alle ore 18 si giocherà il posticipo tra Salernitana e Cosenza. Domenica in Serie B sono in programma altre tre gare: alle ore 15 si giocheranno Crotone-Spezia e Venezia-Trapani; mentre alle ore 21 allo stadio ‘Del Duca’ l’Ascoli ospita il Frosinone. Chiude il programma della 21.a giornata di Serie B il ‘monday night’ tra il Perugia e il Livorno.

Cittadella-Benevento. Allo stadio ‘Tombolato’ il Cittadella ospita il Benvento. I veneti occupano la 6.a posizione con 30 punti e sono reduci dal pareggio esterno per 1-1 sul campo dello Spezia. Il Benevento guida la classifica di Serie B con 47 punti, +12 sul Pordenone secondo e +13 sul Crotone terzo, ‘streghe’ fermate nel turno precedente sull’ 1-1 dal Pisa.

Risultato andata: vittoria per 4-1 del Benevento.

Entella-Cremonese. Allo stadio ‘Comunale’ di Chiavari l’Entella ospita la Cremonese. I liguri stanno disputando un ottimo campionato e sono da diverse giornate in piena zona playoff, biancocelesti reduci dal rocambolesco 4-4 al ‘Picchi’ contro il Livorno. Gli ospiti sono in netta difficoltà, infatti attualmente i grigiorossi disputerebbero i playout, Cremonese reduce dal pareggio interno per 0-0 contro il Venezia.

Risultato andata: vittoria in trasferta 0-1 per l’Entella.

Pisa-Juve Stabia. All’ ‘Arena Garibaldi’ il Pisa riceve la Juve Stabia. Toscani reduci dal pareggio esterno per 1-1 al ‘Vigorito’ contro il Benevento; mentre le ‘vespe’ stanno risalendo piano piano le classifica ed occupano l’11.a posizione in classifica con 27 punti, i campani vengono da due vittorie consecutive contro Cosenze ed Empoli, gare giocate entrambe in casa e vinte entrambe per 1-0.

Risultato andata: vittoria esterna per 0-2 del Pisa.

Pordenone-Pescara. Alla ‘Dacia Arena’ il Pordenone riceve il Pescara. I ‘ramarri’ stanno sorpredendo tutti in questo campionato ed occupano il secondo posto in classifica con 35 punti, la formazione di Tesser è redyce dal pareggio esterno per 2-2 allo ‘Stirpe’ contro il Frosinone. Gli abruzzesi ripartono da Legrottaglie in panchina al posto del dimissionario Zauri e sono in 12.a posizione con 26 punti, Pescara reduce dalla sconfitta casalinga per 1-2 contro la Salernitana.

Risultato andata: vittoria per 4-2 del Pescara.

Salernitana-Cosenza. Alle ore 18 la Salernitana ospita all’ ‘Arechi’ il Cosenza. La formazione di Ventura è in forma ed occupa la 7.a posizione con 29 punti, campani che giungono a questo match dopo il blitz esterno di Pescara per 1-2. I calabresi, invece, sono in piena lotta per non retrocedere ma la squadra di Braglia viene da due sconfitte consecutive contro la Juve Stabia e il Crotone.

Risultato andata: vittoria esterna per 0-1 della Salernitana.

Serie B, partite 21.a giornata domenica 26 gennaio



Crotone-Spezia (ore 15);

Venezia-Trapani (ore 15);

Ascoli-Frosinone (ore 21).

Serie B, partite 21.a giornata lunedì 27 gennaio



Perugia-Livorno (ore 21).