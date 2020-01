Serie D, girone H

Serie D girone H, il punto sulla diciannovesima giornata. Le prime tre della classifica del girone H di Serie D pareggiano tutte e tre, il Bitonto si fa rimontare due reti dal Gladiator ed esce da Santa Maria Capua a Vetere con un amaro 2-2; il Foggia pareggia a reti bianche ad Agropoli e il Sorrento con il medesimo punteggio chiude il suo match al ‘Fittipaldi’ di Francavilla in Sinni. Ne approfitta il Cerignola che al ‘Monterisi’ strapazza 6-3 l’Andria ed in settimana vince il ricorso contro il tesseramento di Kosnic nella gara contro il Taranto e così gli ofantini si portano a -5 dal Bitonto, capolista. Sconfitta interna del Fasano che al ‘Curlo’ perde per 2-3 contro il Nardò, mentre il Taranto non va oltre il pareggio per 0-0 nel match dello ‘Iacovone’ contro il Casarano. Tanti pareggi a reti bianche nella 19.a giornata del girone H di Serie D, finisce senza reti anche la sfida tra Nocerina e Brindisi. Pareggia la Gelbison per 1-1 nel match interno contro l’Altamura, mentre in zona salvezza vittoria fondamentale per il Val D’agri che espugna il ‘Vicino’ di Gravina per 2-3.

Serie D girone H, 20.a giornata. Il match più interessante di questo girone H di Serie D è la sfida del ‘Città degli Ulivi’ tra la capolista Bitonto e il Fasano. Proveranno ad appofittarne le inseguitrici: il Foggia ospiterà allo ‘Zaccheria’ la Nocerina; il Sorrento sarà impegnato nel match casalingo contro il Gravina e il Cerignola sarà di scena in trasferta sul campo del Val D’agri. Trasferta al ‘Giovanni Paolo II’ di Nardò per il Taranto; mentre ci sarà un interessantissimo Brindisi-Casarano, in programma allo stadio ‘Fanuzzi’ di Brindisi. L’ Altamura proverà a rialzare la testa nel match interno del ‘D’Angelo’ contro l’Agropoli; mentre l’Andria se la vedrà al ‘Degli Ulivi’ contro il Gladiator; infine in chiave salvezza la Gelbison ospita il Francavilla.

Ecco tutto il programma:

Altamura-Agropoli (ore 14.30);

Andria-Gladiator (ore 14.30);

Foggia-Nocerina (ore 14.30);

Gelbison-Francavilla (ore 14.30);

Sorrento-Gravina (ore 14.30);

Val D’agri-Cerignola (ore 14.30);

Nardò-Taranto (ore 15);

Bitonto-Fasano (ore 15);

Brindisi-Casarano (ore 15).

Serie D, girone I

Serie D girone I, il punto sulla diciannovesima giornata. Nell’anticipo del sabato pareggio esterno per il Palermo che impatta 1-1 contro il San Tommaso in trasferta. Non ne approfitta il Savoia che pareggia per 1-1 contro il Castrovillari in trasferta. In zona playoff vincono Troina ed F.C Messina rispettivamente contro il Giugliano e la Palmese, entrambe battute con il punteggio di 1-0. A ridosso della zona playoff vince la Cittanovese per 1-0 nel confronto diretto contro il Licata; vince anche l’Acireale per 3-1 contro l’A.C.R Messina. Nella parte calda della classifica pareggio per 1-1 tra Marsala e Nola; pareggio sempre per 1-1 tra Ragusa e Corigliano; mentre il Roccella ottiene la seconda vittoria consecutiva grazie al 2-0 interno rifilato al Biancavilla.

Serie D girone I, 20.a giornata. La sfida al vertice tra Palermo e Savoia riparte da due sfide alla portata per entrambe le squadre, impegno più semplice per i rosanero che al ‘Barbera’ se la vedranno con il Roccella; mentre il Savoia ospiterà il Ragusa. In zona playoff trasferta alla portata per il Troina che sarà di scena a Palmi contro la Palmese; l’F.C Messina sarà ospite del Corigliano e il Giugliano ospiterà il Marsala. Molto interessante sarà lo scontro tra Biancavilla e Licata; il Nola ospiterà la Cittanovese e l’Acireale sarà impegnato nel match interno contro il Castrovillari. Chiude il programma della 20.a giorata del girone I di Serie la sfida tra A.C.R Messina e San Tommaso.

Ecco tutto il programma: