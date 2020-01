Sicula Leonzio-Catanzaro. Alle ore 14.30 al “Sicula Trasporti Stadium-Stadio Angelino Nobile” di Lentini i padroni di casa della Sicula Leonzio guidati in panchina da mister Vito Grieco affrontano il Catanzaro del rientrante in panchina Gaetano Auteri, il match è valido per il posticipo della 23.a giornata del girone C di Serie C. I siciliani sono penultimi in classifica con appena 12 punti all’attivo (2 vittorie, 6 pareggi e 14 sconfitte) e sono reduci dalla sconfitta esterna contro il Bari per 1-0 allo stadio ‘San Nicola’. I calabresi, invece, occupano l’8.a posizione in classifica con 32 punti (9 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte) e sono reduci da due sconfitte consecutive contro Monopoli e Teramo che hanno portato all’esonero di Grassadonia e al ritorno in panchina di Auteri. Il tecnico dei calabresi ha presentato il match contro i siciliani, ecco le sue parole: “E’ passato diverso tempo da quando sono stato esonerato, la squadra è diversa. Dobbiamo ripartire da zero, sono convinto che la squadra sia forte, anche se in estate è stata costruita male. Mi dispiace che Fischnaller sia andato via, ma il ragazzo voleva provare una nuova esperienza. Sono inoltre molto contento di come sono stato accolto dai nostri tifosi, il loro calore mi ha fatto molto piacere”. (tuttoc.com). Sicula Leonzio-Catanzaro sarà diretta dal signor Nicolò Marini della sezione di Trieste che verrà coaudiuvato dai signori Thomas Miniutti di Maniago e Gabriele Bertelli di Busto Arsizio.



Sicula Leonzio-Catanzaro, come seguire il match in tv e streaming

Sicula Leonzio-Catanzaro non verrà trasmessa in chiaro da nessuna rete ma sarà possibile guardarla in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali. Questa stagione sarà possibile acquistare due tipi di abbonamenti: il mensile a 4,99 € e l’annuale a 49,99 € con 2 mesi completamente gratuiti.