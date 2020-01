Taranto-Casarano. Alle ore 15 allo stadio ‘Erasmo Iacovone’ il Taranto di mister Luigi Panarelli ospita il Casarano di mister Dino BitettoTaranto-Casarano Gli ionici occupano la 6.a posizione in classifica con 31 punti all’attivo (10 vittorie, 1pareggio e 7 sconfitte) e sono reduci da due vittorie consecutive contro l’Andria e il Brindisi, entrambe giunte in trasferta rispettivamente per 0-1 e 0-2. Le ‘serpi’ occupano la 7.a posizione con 29 punti all’ attivo (8 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte) e sono reduci dalla sconfitta interna per 1-2 contro il Cerignola. In casa tarantina Panarelli non avrà a disposizione Manzo, squalificato; il dubbio del tecnico ionico è su chi schierare tra Matute e il neo acquisto Van Ransbeeck. Ma l’indiziato a partire dal 1′ minuto sembrerebbe Matute che potrebbe sfruttare la gara contro il Casarano come un’occasione di riscatto. Intanto il direttore sportivo del Taranto, Vincenzo De Santis, ha “spento” il caso Kosnic: “Kosnic praticamente si è autoescluso, il calciatore fu deluso dopo non aver giocato la gara contro la sua ex squadra, l’Andria, e per motivi personali è tornato in Serbia ma purtroppo non abbiamo ricucito lo strappo ed è ripartito senza permesso” (tuttocalciopuglia.com).

Taranto-Casarano sarà diretta dal signor Giuseppe Vingo di Pisa, coaudiuvato da Emanuele Renzullo di Torre del Greco e Alessandro Antonio Boggiani di Monza.

Taranto-Casarano, come seguire il match in tv e streaming

Taranto-Casarano, info diretta tv e streaming. Questa gara della 19.a giornata del girone H di Serie D, calcio d’inizio alle ore 15, verrà trasmessa in diretta da Studio 100, canale 15 del digitale terrestre ma sarà possibile seguire la gara anche in differita sempre su Studio 100. Per chi volesse seguire gli aggiornamenti in tempo reale della sfida, potrà seguire gli aggiornamenti testuali sulle pagine Facebook delle due squadre o seguire il match sulla pagina Facebook di Studio 100.