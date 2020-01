Taranto-Grumentum. Alle ore 14.30 allo stadio ‘Erasmo Iacovone’ il Taranto di Luigi Panarelli ospita il Val D’agri , il match è valido per la 21.a giornata del girone H del campionato di Serie D. Gli ionici occupano la 5.a posizione in classifica con 32 punti all’attivo (10 vittorie, 2 pareggi e 8 sconfitte) e sono reduci da due pareggi consecutivi contro il Casarano in casa per 0-0 e il Nardò in trasferta per 1-1 nell’ultimo turno. Gli ospiti, invece, sono impelagati nella zona calda della classifica ed occupano la 13.a posizione in classifica con 22 punti (6 vittorie, 4 pareggi e 10 sconfitte) e sono reduci

dal pareggio interno per 0-0 contro il Cerignola. Luigi Panarelli in conferenza stampa ha analizzato il match contro il Grumentum: “Spero che gli avversari possano venire allo ‘Iacovone’ facendo la loro partita. Quando giochiamo abbastanza alti, le squadre avversarie tendono a chiudersi nella loro area di rigore, dipende ovviamente anche da noi stessi poi, chi ha tecnica e fantasia deve essere in grado di creare la situazione giusta per essere in superiorità numerica. Per quanto concerne la formazione ho qualche dubbio, Van Ransbeeck è appena arrivato, è un ottimo giocatore e che potrebbe giocare contro il Grumentum. Guaita e Matute sono importanti e funzionali per il nostro progetto”.(tuttocalciopuglia.com). Intanto D’Agostino non rientra più nei piani della società ionica ed è ufficialmente sul mercato. Taranto-Grumentum sarà diretta dal signor Gabriele Restaldo della sezione di Ivrea, coaudiuvato dai signori Francesco Arena e Giuseppe Luca Lisi.

Taranto-Grumentum, come seguire il match in tv e streaming

Taranto-Grumentum, info diretta tv e streaming. Questa gara della 21.a giornata del girone H di Serie D, calcio d’inizio alle ore 15, verrà trasmessa in diretta da Studio 100, canale 15 del digitale terrestre ma sarà possibile seguire la gara anche in differita sempre su Studio 100. Per chi volesse seguire gli aggiornamenti in tempo reale della sfida, potrà seguire gli aggiornamenti testuali sulle pagine Facebook delle due squadre o seguire il match sulla pagina Facebook di Studio 100.