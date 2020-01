Ternana-Rieti streaming gratis Eleven Sports e diretta tv Serie C, dove vedere il match 22 gennaio

Ternana-Rieti, testacoda nel girone C. I padroni di casa vivono un momento molto positivo e sono reduci dalla vittoria casalinga 3-1 contro il Rende con un Partipilo in grande spolvero. Gli umbri di Fabio Gallo occupano il secondo posto in classifica insieme al Bari con 43 punti in 21 partite e vogliono continuare la striscia positiva per dare la caccia alla Reggina capolista distante nove punti. Gli ospiti sono ultimi in classifica con 8 punti e hanno perso l’ultimo match esterno 5-2 contro il Bari. La sfida Ternana-Rieti, valevole per la ventiduesima giornata del girone C della Serie C 2019/20, si gioca mercoledì 22 gennaio alle ore 20.45 nello stadio Libero Liberati del capoluogo umbro. L’arbitro designato per la sfida è il signor Virgilio della sezione di Trapani. Le due squadre si sono affrontate ben due volte in gare ufficiali nel 2019 con altrettante vittorie in trasferta delle fere con identico punteggio, 3-1.

Dove vedere Ternana-Rieti, diretta tv e streaming

Il match Ternana-Rieti sarà trasmesso in diretta streaming esclusiva su Eleven Sports, servizio raggiungibile tramite sito oppure app disponibile su smartphone, tablet, smart TV, Chromecast e Amazon Fire Stick. È necessario abbonarsi alla piattaforma con uno dei metodi di pagamento previsti dal servizio: tutte le partite della regular season €49.99 ( prezzo annuale in promo), abbonamento mensile €4.99.