Thiago-Juventus: i bianconeri ci provano con il “mago” del Bayern

Sarri vuole un’altro centrocampista di fantasia per la sua Juventus. La squadra sta sempre di più assimilando la mentalità del tecnico toscano, ma il tecnico bianconero vuole qualcuno in grado di portare imprevedibilità e organizzazione in mezzo al campo. Qualcuno di dinamico, con una spiccata visione di gioco e piedi buoni per mandare in gol i propri attaccanti sia dal limite dell’area che dalla distanza.

Le deludenti prestazioni dei vari Rabiot ed Emre Can stanno portando la dirigenza bianconera a valutare altre alternative. Questa volta si punta a qualcuno di qualità assoluta e il nome che è venuto fuori nelle ultime ore è quello di Thiago Alcantara. Secondo Tuttosport, il Bayern Monaco potrebbe privarsi dello spagnolo dato che pare non rientrare nei piani del nuovo tecnico Flick. L’ex Barcellona sembra avere le caratteristiche giuste per la filosofia di gioco di Maurizio Sarri. Il contratto di Thiago scadrà il 30 giugno 2021 e la Juventus potrebbe sferrare il colpo decisivo già a partire da subito. In vista del prossimo Europeo, il classe 1992 vuole giocare per ritagliarsi un posto nella nazionale spagnola di Luis Enrique e nel Bayern non sembra proprio rientrare stabilmente nell’11 titolare attuale. L’occasione per i bianconeri è ghiotta ma i bavaresi non metteranno sul piatto Thiago in saldo.