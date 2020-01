Thiago Silva non rinnova con il PSG, Juve, Inter e Milan sul brasiliano?

Potrebbe finire quest’anno l’avventura al PSG di Thiago Silva. Il centrale difensivo brasiliano è in scadenza di contratto e stando alle parole del suo agente – rilasciate a Globoesporte – la squadra francese non ha ancora contattato il 35enne per discutere di un eventuale rinnovo contrattuale.

Thiago Silva è una colonna del PSG e della Nazionale brasiliana e stando alle prestazione ancora eccellenti che fornisce con entrambe le squadre, non ha alcuna intenzione di ritirarsi dal calcio giocato. L’ex Milan ha manifestato la voglia di rimanere nel PSG e dunque di voler rinnovare il suo contratto, in scadenza tra cinque mesi.

Ritorno in Italia per lui?

Le possibilità che Thiago Silva ritorni in Serie A sono molto elevate. Il classe 1984 si è trovato benissimo nel campionato nostrano quando militava nel Milan. Con i rossoneri ha disputato tre stagioni molto positive. Infatti a Milano ancora si ricordano bene delle sue feste e sarebbe riaccolto benissimo, qualora decidesse di tornare così come ha fatto Zlatan Ibrahimović recentemente. Oltre al Milan, anche Juventus e Inter potrebbero essere interessate alle prestazioni del capitano del PSG. La Juventus è da tempo su di lui, mentre l’Inter di Conte vuole un centrale difensivo rapido e capace di giocare nella sua difesa a 3. Thiago sarà il profilo giusto? Una vera e propria lotta di mercato, potrebbe aprirsi di nuovo quest’estate per il non più giovanissimo difensore centrale. Non è mai troppo tardi.