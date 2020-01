Todibo-Milan, oggi la fumata bianca per il talento francese?

L’effetto Ibrahimovic ha portato vitalità in casa Milan e la società rossonera pare essere scatenata in chiave mercato. L’obiettivo è quello di rinforzare come si deve tutti i reparti, a partire da quello difensivo dove la squadra di Pioli si è dimostrata molto vulnerabile. I 5 gol incassati a Bergamo contro l’Atalanta sono una ferita aperta e sanguinante. Per mettere a posto la situazione, la dirigenza rossonera è volata a Barcellona con l’obiettivo di chiudere l’acquisto di Jean-Clair Todibo.

Il giovane talento francese del Barcellona è da tempo seguito da Paolo Maldini e Boban. Ora è arrivato il momento di concludere e la trattativa potrebbe andare in porto proprio quest’oggi. Secondo la Gazzetta dello Sport, il Milan punta al prestito del calciatore con un eventuale rientro a Barcellona dopo 6 mesi. L’obiettivo primario è quello di convincere il giovane, non ancora convinto del progetto Milan anche se con la formula del prestito, Todibo potrebbe cedere alla corte rossonera. Imbarcandosi magari con un jet privato questo pomeriggio. L’incontro tra le parti interessate andrà in scena oggi, precisamente all’ora di pranzo. I tifosi rossoneri sperano in una arrivo del difensore, giudicato un’ottimo innesto che andrà a rinforzare un reparto carente come quello difensivo del Milan.