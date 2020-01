Tonali ha stregato Leonardo: il PSG vuole già concludere l’operazione?

Tonali come Verratti? Il talento classe 2000 in forza al Brescia sta davvero impressionando tutti alla sua prima stagione in Serie A. La sua grande personalità, così come la sua tecnica e intelligenza tattica sono assolutamente sotto gli occhi di tutti. Pure del PSG. Il tallone d’Achille della squadra di Tuchel è il centrocampo: escluso il solo Verratti, il tecnico tedesco è sempre stato alle prese nell’allestire una mediana degna di nota. L’obiettivo di Tuchel è il bel gioco così come le verticalizzazioni sugli esterni. Il profilo di Tonali per organizzare tale filosofia è appropriato e proprio per questo, la dirigenza parigina lo sta seguendo con attenzione.

Secondo Le 10 Sport, il ds del PSG Leonardo, ne sarebbe rimasto addirittura stregato. Le capacita tecnico/tattiche di Tonali avrebbero convinto i francesi a concludere l’operazione con il Brescia, magari già dal mercato invernale. Il trasferimento può sembrare simile a quello che portò Marco Verratti sotto la Torre Eiffel, anche se il classe 1992 fu strappato al Pescara dalla Serie B per solo 15 milioni di euro. Tonali invece ha già esordito in Serie A e proprio per questo, il prezzo del cartellino potrebbe essere molto più alto. In ogni caso, il Brescia non farà sconti per un talento cristallino che farà parlare di se negli anni a venire.