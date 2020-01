Top 10 plusvalenze record dell’Atalanta

10) IVAN PELIZZOLI: 29 MILIARDI DI LIRE – In decima posizione ritroviamo il prodotto del settore giovanile nerazzurro Ivan Pelizzoli. Debutta contro il Milan nell’annata dei Vava-Boys (2000/2001) facendo vedere a tutti il suo vero potenziale: basta pensare che in quel match il primo tiro in porta subito lui lo prese con una mano sola. Le sue parate portano l’Atalanta nelle prime posizioni della classifica, e nonostante il calo della squadra con solo 15 punti conquistati nel girone di ritorno, la Roma neo Campione d’Italia riesce ad acquistarlo per la cifra di 29 miliardi di lire.

9) ANDREA PETAGNA: 15 MILIONI DI EURO – L’attaccante del grande ritorno in Europa: nonostante i pochi goal realizzati si dimostra uomo di squadra facendo assist e aprendo gli spazi. Al debutto con l’Atalanta segna la sua prima rete stagionale, e insieme a Papu Gomez forma un tandem impeccabile tra il 2016 e il 2018. Con l’arrivo di Duvan Zapata però il suo percorso è arrivato al capolinea: per lui c’è la SPAL che offre alla Dea 15 milioni.

8) MASSIMO DONATI: 30 MILIARDI DI LIRE – Prima dell’esplosione con Gasperini a livello di giovani e plusvalenze, il titolo di “re” per quanto concerne il cartellino più alto apparteneva a Massimo Donati: centrocampista esploso con Vavassori nella stagione 2000/2001. La fase di costruzione con lui è perfetta, oltre a possedere un buon tiro da fuori (famosa la rete segnata contro il Brescia). Altro giro, altra vendita (stavolta al Milan) per 30 miliardi di lire: un record durato più di 15 anni.

7) MATTIA CALDARA: 19 MILIONI DI EURO – Uno dei difensori più forti della storia atalantina, autore di due annate strepitose tra campionato ed Europa League. Prodotto del settore giovanile nerazzurro debutta nel 2014 (Catania-Atalanta 2-1) con Stefano Colantuono, ma è tre anni dopo che con Gasperini in panchina esploderà definitivamente: partendo da quella famosa rivoluzione di Atalanta-Napoli. Le sue buonissime prestazioni in difesa ne scaturiscono l’interesse della Juventus che lo compra per 19 milioni di euro.

6) ANDREA CONTI: 24 MILIONI DI EURO – Come per il caso di Caldara, anche lui è protagonista nel primo anno di Gian Piero Gasperini. Bravo sulla destra tra corsa, cross e goal: decisivo per la conquista del quarto posto dell’Atalanta. Nell’estate del 2017 se ne va a Milano per la cifra di 24 milioni di euro (più il cartellino di Pessina) tra tante polemiche: principalmente legate ai rapporti tra l’agente del giocatore e la società bergamasca.

5) GIANLUCA MANCINI: 25 MILIONI DI EURO – L’ultima grande plusvalenza estiva. Colui che aveva il compito di sostituire un certo Mattia Caldara fa una grandissima stagione: soprattutto grazie alla sua enorme capacità nel costruire il gioco dalla difesa che risulta decisiva per l’approdo in UEFA Champions League da parte dell’Atalanta. A Roma vogliono il ragazzo, e riescono ad ottenerlo spendendo 25 milioni di euro.

4) ROBERTO GAGLIARDINI: 30 MILIONI DI EURO – Altro giro, altro pezzo della prima Atalanta targata Gasperini: Roberto Gagliardini. Il mister di Grugliasco gli cambia la carriera inserendolo a centrocampo insieme a Kessiè. Le sue buonissime prestazioni gli consentono non solo la convocazione in Nazionale, ma anche l’Inter che, per avere l’ex numero 4 atalantino subito a gennaio spende addirittura 30 milioni di euro.

3) BRYAN CRISTANTE: 30 MILIONI DI EURO – Arrivato nel gennaio del 2017 disputa sei mesi ottimi, ma è nella stagione seguente che esplode definitivamente sulla trequarti: corsa, tecnica, dribbling e freddezza sotto porta. Allo stesso tempo si dimostra utile anche in mediana, e la Roma lo vuole prendere: ovviamente l’Atalanta non rinuncia ad una cifra pari a 30 milioni di euro (spalmati in due anni).

2) FRANCK KESSIÈ: 32 MILIONI – Predestinato fin dal 2016 riesce a confermare le aspettative atalantine su di lui. Fa una stagione a due volti vista anche la Coppa d’Africa, ma per quello che ha dimostrato nel girone d’andata basta per attirare attenzioni su di lui. Per il numero 19 atalantino c’è il Milan che sborsa 31 milioni utilissimi per l’Atalanta di Gasperini.

1) KULUSEVSKI: 44 MILIONI DI EURO – Arriviamo ai giorni nostri con il tanto citato Dejan Kulusevski. Il ragazzo è esploso a Parma e su di lui si sono fiondate Inter e Juventus: a vincere il duello di mercato è la squadra bianconera che per lo svedese paga all’Atalanta 35 milioni di euro + 9 di bonus.