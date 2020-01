VERSO TORINO-ATALANTA: LA CONCENTRAZIONE GIUSTA PER PORTARE A CASA UN COLPO ESTERNO – Dopo la sconfitta contro la Spal in casa (2-1), in casa Atalanta non ci si può permettere un secondo stop: serve rialzare la china e provare a raggiungere la Roma in classifica (i giallorossi sono quarti; i nerazzurri sono quinti). Per la seconda giornata del girone di ritorno, gli uomini di Gian Piero Gasperini dovranno affrontare il Toro di Walter Mazzarri: avversario ostico e per nulla facile da affrontare sulla carta. Appuntamento fissato per sabato sera alle 20:45. Ma come sempre non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo il programma odierno dei bergamaschi al Centro Bortolotti di Zingonia in vista di Torino-Atalanta.

TORINO-ATALANTA: ALLENAMENTO AL CENTRO BORTOLOTTI DI ZINGONIA (A PORTE CHIUSE)

Il programma odierno dell’Atalanta è composto principalmente dal classico allenamento a porte chiuse al Centro Bortolotti di Zingonia, ma con qualche dettaglio in più: oltre all’introduzione di Czyborra, verrà valutata la condizione sia di Castagne (visti i problemi al ginocchio sinistro del numero 21 atalantino) che di Papu Gomez (aveva accusato un fastidio evidente dopo il match in Atalanta-Spal). Per il resto tutti quanti a disposizione di Gasperini per Torino-Atalanta. Staremo a vedere come si evolverà la situazione nei prossimi giorni.